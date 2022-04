SKANDAL TRESE JAVNOST - RAZVOD ZBOG AFERE?! Uroš Ćertić: Je*ao sam je, je*aću joj i muža! Marija Veljković: Šokirana sam

Voditeljka Slagalice, Marija Veljković, oglasila se nakon priča da se razvela zbog navodne afere s kaskaderom Urošem Ćertićem, koji je prethodno šokirao izjavom.

Izvor: Instagram/ukicertic011

Marija Veljković se razvela od supruga Milana Milovanovića pre nekoliko meseci i s decom se vratila u devojački stan, a u medijima su se pojavili navodi da se razvela zbog afere s Urošem Ćertićem.

Navodi se da je veza s kaskaderom i nekadašnjim učesnikom rijalitija trajala godinu dana pre njenog razvoda, a voditeljka se oglasila ovim povodom, vidno zgrožena onim što je čula.

"Molim?! Šta je to? Nemam komentar, stvarno ste me sada šokirali...", izjavila je Marija Veljković.

S druge strane, Uroš Ćertić je sasvim drugačije prokomentarisao navode o vezi s voditeljkom i besno reagovao.

"Prestanite da me više uznemiravate i poručite i njenom bivšem mužu i njenom advokatu, da, je*ao sam nju, a je*aću i njega kad je mogao pored takve žene da spava dve godine, a da nemaju ništa. Samo da mu pojasnim nešto da se ne uzbudi previše, kad mislim da ću da ga je*em ne mislim na se*s i fizički obračun, nego da ću otići na neku nacionalnu televiziju i otkriti šta je sin njegovog brata uradio, a on ništa nije preduzeo povodom toga, ne bude li konačno izvadio moje ime iz usta i prestao da po društvenim mrežama maltretira Mariju i mene. Toliko, doviđenja", izjavio je Uroš za "Svet", koji je i objavio vest da je on glavni krivac voditeljkinog razvoda.

Podsetimo, Marija Veljković je nakon razvoda izjavila da njihovom odnosu nije presudila treća osoba, već da su se ona i suprug emotivno razišli.

"Kad se udate, mislite da je to do kraja života. Nema druge opcije. No, život nas uči raznim lekcijama. Zapravo, mi smo rastavljeni, a sam razvod je u toku. Papir nije važan, već činjenica da deca i ja imamo novi životni prostor. Mada rastavljeni, mi smo mama i tata i to ćemo biti do kraja života. Roditelji smo već deceniju, a to nije malo. Njih troje su veliki, pametni i razumni, imaju svoje vreme i s tatom i s mamom, vole i mamu i tatu. To je jedino bitno", izjavila je Marija tada za magazin "Hello".