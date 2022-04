MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Srpska glumica trpela nasilje od muža - prošla svašta u životu, a najteže joj bilo zbog majke

Glumica Nada Blam imala je veoma buran život, budući da je, između ostalog, bila vlasnica jednog od najpoznatijih klubova u Jugoslaviji.

Izvor: Instagram/Screenshot/nadablam

Nada Blam i njen bivši suprug nekada su bili vlasnici čuvene diskoteke, u kojoj su se okupljali i oni koji su se nalazili s druge strane zakona, zbog čega je bila prinuđena da glumu stavi u drugi plan.

"U doba kada smo on i ja otvorili čuvenu diskoteku, ona je bila jedna od najpoznatijih u Jugoslaviji. Tamo sam upoznala mnogo ljudi i jedan život koji mi je pre toga bio stran. U jednom trenutku bila sam begunac, imam rupu u glumačkoj biografiji kada se nisam bavila umetnošću", pričala je Nada Blam svojevremeno za medije.

"Imali smo mnogo novca, ali i mnoštvo nevolja. Bilo je i onih situacija o kojima čitate u štampi. Zaista sam se našla u nebranom grožđu, nisam ni znala da takve stvari postoje. Išla sam u muzičku školu, pa na Akademiju i odjednom sam postala vlasnica diskoteke. Mislila sam da ću umreti", prisetila se glumica.

Od supruga je kasnije doživela nasilje u porodici, a najteže joj je palo što njena majka nije bila uz nju.

"Znate kako, ljudi mnogo lažu. Lažem verovatno i ja, ali u životu je najbitnije suočavanje sa istinom. Međutim, ako istinu kažeš drugome koji se nije suočio sa sobom, to je onda incident. Dogodila se ta neka svađa u kući s mojim tadašnjim mužem, a završila se tako što me on udario, zbog čega sam ga odmah ostavila", ispričala je Nada Blam čija majka je stala na stranu njenog muža, što ju je najviše zabolelo.

"Rekla mi je: 'E, neka te je udario'", priznala je Nada, koja je posle toga ostavila supruga i odlučila da bude samostalna majka. Bio je to težak period devedesetih godina, kada je bila inflacija.

"Nisam pristajala na trgovinu i kompromise. Bilo mi je lakše svako drugo mučenje, osim tog u braku. Opet, reći da više ne želiš da budeš tu za mene je bilo kao da se uvežeš bombama, to je toliko teško i smrtonosno. To je toliko opasno i retko, jer žene trpe zato što nemaju izbora. Ja nisam imala baš naročit izbor, bila sam dosta hrabra, to sada znam, i to je takođe posledica velikih emocija", rekla je ranije glumica.

Izvor: Instagram/Screenshot/nadablam