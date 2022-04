BILE SMO NESREĆNE, PA POSTALE SESTRE! Poznate srpske glumice nagovorile roditelje da se venčaju - Želele su brata!

Glumica i supruga pokojnog Milorada Mandića Mande, Anastasija Anja Mandić i njega koleginica Katarina Kaja Žutić odrasle su u istom domu, a iza toga se krije zanimljiva priča.

Roditelji obe glumice su se razveli, a nakon toga su se Anjina mama Ognjanka Ognjanović i Kajin tata Miloš Žutić zavoleli.To se desilo kada je Katarina imala 12, a Anja 11 godina.

Još neobičnije je to što su njih dve nagovorile roditelje da se venčaju jer su obe želele brata.

"Bile smo slične, obe jedinice i obe nesrećne što nemamo sestru ili brata. Brzo smo se zavolele. Spavale smo jedna kod druge, zajedno letovale, nagovorile roditelje da se venčaju. Posle smo dobile brata", otkrila je Anja Mandić u jednom intervju.

S druge strane, majka Katarine Žutić, čuvena glumica Svetlana Bojković, družila se sa Anjinom mamom, suprugom svog bivšeg muža, glumicom Ognjankom Ognjanović.

"Za mene je to normalno ali, nažalost, retka je to pojava kod nas. No, dobro, šta da radimo. Naravno da se družim sa Mišinom ženom, njen Đorđe je Kajin brat po ocu. I on je bio kod nas u Helsinkiju. U odličnim sam odnosima i sa Ognjankinom ćerkom Anastasijom Anjom Mandić, koja je takođe sjajna glumica, kao i sa Ivom, Mucijevom ćerkom, i njenom decom", rekla je jednom prilikom Svetlana Bojković.

Inače, Svetlana se prvi put udala za našeg poznatog glumca Miloša Žutića i iz tog braka dobila je ćerku Katarinu. Razveli su se posle 18 godina braka, a glumica je drugi put stala pred oltar sa upravnikom Ateljea 212 Ljubomirom - Mucijem Draškićem. Sedam i po godina nakon što je on preminuo, stupila je vezu sa sadašnjim suprugom, uglednim diplomatom Slavkom Kruljevićem.

