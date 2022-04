S FUDBALEROM JE U LJUBAVI GODINU DANA - "VIŠE NE ZNAM GDE ŽIVIM": Srpska pevačica o detaljima veze, progovorila i o BEBI

Pevačica Tamara Milutinović već duže vreme uživa u ljubavi s fudbalerom Darkom Jevtićem i daljina joj ne predstavlja problem.

Izvor: Instagram/tamaramilutinovic

Nekadašnja "Đavolica", Tamara Milutinović, koja je nedavno pričala o svađi s Teodorom Džehverović, nepunih godinu dana uživa u ljubavi s fudbalerom Darkom Jevtićem, a žive na relaciji Beograd-Atina i to im ne pravi problem.

"Kada postoje ljubav i avion, sve je lako! On kada nema obaveza na terenu u Beogradu je, ja letim malo iz Beograda na nastupe, malo iz Atine, zabavno je to sigurno. Svakaki slobodan trenutak provodimo zajedno, tako da možda nisam najsigurnija gde živim, ali nije ni bitno dok je on pored mene", rekla je pevačica.

Tamara je otkrila da veoma voli decu, ali i da ne žuri nigde, jer joj je najbitnije da je voljena i da voli. Progovorila je i o nepristojnim ponudama, kojih, kako kaže, nije bilo puno.

"Ja mislim da su ih sve žene imale, nažalost. Nekako imam utisak da ženama sme da se kaže mnogo toga bez mnogo posledica. Moja je sreća što su ljudi koji su uvek na bini iza mene i moji prijatelji, tako da ne pamtim zaista kada sam poslednji put nešto loše doživela", otkrila je pevačica, koja se Saši Popoviću zahvalila na svim savetima koje joj je dao.

"Kada imate priliku da radite sa čovekom koji je na vrhu muzičke imperije, morate da slušate! Dva puta meri, jednom seci, to je u poslu najbitnije posle neprekidnog rada na sebi", poručila je Tamara Milutinović, nekadašnja članica grupe "Đavolice".