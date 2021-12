IMALA SAM KORONU I JEDVA PREŽIVELA : Pevačica neće da nastupa za Novu godinu, donela radikalne odluke

Iako je poznato da su novogodišnji honorari veoma visoki, Tamara Milutinović je odlučila da se ove godine toga odrekne.

Pevačica Tamara Milutinović jedna je od retkih koja se samovoljno odlučila da za Novu godinu neće nastupiti, a kako kaže, od kada je preležala Koronu neke stvari su se promenile.

"Ja sam ove Nove godine odlučila da budem slobodna, tako da ne radim za Novu godinu i odlučila sam da budem sa svojim najmilijima, mislim da je vreme za to, malo sam se uželela toga. Imam nastupa pred Novu godinu i posle toga, ali 31. sam u domu", rekla je Milutinovićeva.

Tamara smatra da pored pandemije koja vlada i u godini koja je na izmaku, ona smatra da joj je ova godina ipak jedna od onih koju će dugo pamtiti.

"Činjenica je da je prethodnu godinu obeležila korona, kao i 2020. Ja sam imala koronu i kad se osvrnem na taj period, jedva sam preživela taj period i u tom smislu mi je bila loša godina kad je zdravlje u pitanju, ali kad su neke druge stvari u pitanju ispunjena sam na svim poljima i srećna, to je najbitnije", kaže Tamara koja ne krije da od naredne godine ima neka očekivanja i želje:

"Imam želje i mislim da ih svi mi imamo i svi imamo ono "Od prvog januara ću promeniti to i to", naravno i ja tako razmišljam, mada neću promeniti ništa jer to sam ja, ja moram uvek da ostanem ista, ali imam svoje želje naravno koje ne želim da podelim sa vama."

Pevačici je ova godina bila uspešna i na ljubavnom planu, započela je vezu sa fudbalerom Darkom Jevtićem i u toj ljubavi vrlo srećna