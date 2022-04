Stefan Đurić Rasta o danima u kućnom pritvoru i zatvoru.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon četiri meseca u zatvoru i osam meseci kućnog pritvora reper Stefan Đurić Rasta ponovo je na slobodi. On je priveden u oktobru 2020. godine u centru Beograda, kada je kod sebe imao nekoliko paketića marihuane i skanka, a prilikom pretresa njegovog stana policija je pronašla, kako se navodilo, još nedozvoljenih supstanci.

Vreme koje je proveo u izdržavanju kazne iskoristio je, kako kaže, za češća i duža druženja sa ćerkom Tarom, ali i pisanju albuma "Povratak u geto" koji je sada ugledao svetlost dana.

Svih sedam pesama sa albuma Rasta je napisao u ćeliji, a u planu mu je i da snimi film. Nakon što mu je skinuta nanogica je za MONDO govorio o svemu što mu se dešavalo, odnosu sa Anom Nikolić, ćerkom Tarom i mnogim drugim temama, a na promociju je stigao svojim automobilom marke BMW čija vrednost iznosi oko 130.000 evra!

Na samom početku razgovora otkrio nam je kako se oseća, ali i šta je prvo uradio kada je postao zvanično slobodan.

"Odlično sam, hvala ti na pitanju, najbolje do sada. Telefon mi zvoni non stop, ali i u pritvoru sam imao kontakt sa ljudima i imao sam mogućnost da se sa svima viđam, tako da mi toliko to i nije nedostajalo. Kada sam izašao iz kućnog pritvora sam direktno otišao u studio, a ćerka je bila kod mene", započeo je, pa se osvrnuo na period izdržavanja kazne u svom stanu:

"Tara mi je najviše nedostajala kada sam bio u zatvoru, kada sam bio u kućnom pritvoru je sa mnom bila većinu vremena, što je bilo logično. Tu nanogicu sam iskoristio prosto da budem sa njom i mnogo mi je prijalo", dodao je.

Vidi opis OVAKO SAM ĆERKI OBJASNIO HAPŠENJE I MARIHUANU! Rasta za MONDO o nanogici i odnosu sa Anom Nikolić - PRVI PUT u javnosti! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 13 / 13

Kako je Rasta četiri meseca proveo u zatvoru, otkrio nam je da su se ona i njegova bivša supruga, pevačica Ana Nikolić odlučili da malenoj Tari kažu da joj je otac na putu. Ipak, reper je svestan da će doći vreme kada će ona moći da pročita sve naslove, te da će morati i da joj sve objasni.

"Mi smo u dogovoru, Ana i moja majka su u toj situaciji odlučile da je najbezbolnije da ona u tom trenutku misli da sam ja na putu, ali svakako joj dugujem objašnjenje. Veoma uskoro... ", objasnio je on.

Poznato je da je Rasta zagovornik legalizacije marihuane, a na pitanje kako bi reagovao da njegova ćerka poželi da je konzumira, dao je jasan odgovor:

"Ja sam i u intervjuima koje sam davao pre nego što sam postao otac govorio da je to stvar koju ne bi trebalo da probate pre osamnaeste godine. Apsolutno sam siguran da kada dođe momenat i kada budem Tari objašnjavao to, da to više neće biti nelegalna supstanca. Bolje da znam šta radi", rekao je.

Tokom boravka u zatvoru pojavljivali su se brojni naslovio njegovom "poljuljanom" odnosu sa Anom. Za naš portal je otkrio šta je istina i u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom.

"Mi smo stvarno u dobrim odnosima i to je nešto što ne može da se pokvari. Stvari kao što je zatvor ojačavaju taj neki odnos, mi ćemo uvek biti porodica. Ja se sa njom čujem svaki dan, naš odnos je nepromenjen, a to šta će pisati u medijima je nešto što ostavljam 'šoubiznisu'.", objasnio je Rasta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prilikom izdavanja albuma rekao je da je ovo bio "najbolji period da bude uhapšen", te i da je mogao da bira upravo bi ovo vreme i izabrao. Zbog toga nam je otkrio i šta misli, kako mu je hapšenje i presuda uticala na karijeru.

"Uticalo mi je na karijeru na način na koji sam i želeo, mogao sam da zbog svega padnem u depresiju ili nešto tako. Ja sam iz ove situacije napravio album, film i nešto što je već naredni stepenik u mojoj karijeri", zaključio je Stefan Đurić Rasta.