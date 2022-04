POTROŠILA 2 MILIONA EVRA NA DVE NEKRETNINE, SAD KUPILA I TREĆU: Kaja pazarila kuću od 80.000 € u Srbiji, ali NE ZA SEBE

Katarina Ostojić dodala je na spisak još jednu nekretninu.

Pevačica Katarina Kaja Ostojić, koja sa dečkom, hrvatskim fudbalerom Mateom Pavlovićem živi u Francuskoj, nedavno je kupila još jednu nekretninu. U pitanju je novija kuća u Maloj Ivanči, nadomak Beograda, koju je navodno kupila roditeljima.

Kuća se nalazi 35 kilometara od Beograda, u kraju koji je mahom gastarbajterski. Kajine komšije potvrdile su da im se nedavno pridružila i pevačica, ali da bi voleli da je viđaju češće u naselju.

"Istina je da je Kaja ovde nedavno pazarila novu kuću. To svi ovde znaju. Videli smo je dosad nekoliko puta. Bivši vlasnici ove kuće žive u Nemačkoj, ovde su svi mahom gastarbajteri. Koliko sam ja čuo, ona je za ovu kuću dala oko 80.000 evra. Ovde po kraju se priča da je kuću kupila za svoje roditelje, a ne za sebe. Još ne planira da se preseli ovde. Nije morala mnogo da se trudi oko njenog uređenja, jer je kuća bila skroz opremljena, tako da je sve funkcionisalo po principu ključ u ruke", rekao je komšija čije se imanje nalazi nedaleko od Kajinog.

"Koliko ja znam, sada u kući nema nikoga. Pre nekoliko dana su ovde bili neki ljudi, donosili su nameštaj. Ja sam video da su uneli u kuću veliki francuski ležaj. To me je baš začudilo, jer je unutra već sve bilo namešteno. Možda joj postojeći krevet nije bio udoban, pa ga je zamenila (smeh). Video sam negde po novinama da je pazarila kuću sa bazenom, međutim, to nije ova kuća sigurno. Ova nema bazen, to se može videti i golim okom. Ovde u komšiluku se priča da će možda sagraditi i bazen tu iza kuće, da ima mesta - ima, ali videćemo šta će biti sa tim. U svakom slučaju, voleli bismo da nam Kaja dolazi češće, posebno sad kad ima i gde. Prijaće joj ovde više nego tamo u toj Evropi, gde sada živi. Nigde nije lepo kao ovde u našoj Srbiji. Neka povede i dečka", izjavio je drugi ljubazni komšija.

Mediji su nedavno preneli da su Kaja i Mateo iskeširali 1.600.000 evra za dve nekretnine. Stan u Amjenu u Francuskoj, u kojem žive, platili su 1.250.000 evra, a kupili su i kuću na Kosmaju od 350.000 evra, koju će izdavati.

