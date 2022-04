ZAVIRITE NA VELELEPNO IMANJE VESNE ZMIJANAC! Posebna kuća za poslugu, jedna soba garderober - raj i luksuz!

Vesna Zmijanac napravila je pravu oazu.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić/YouTube/screenshot/Paparazzo Lov

Poznato je da je Vesna Zmijanac svojevremeno pazarila veliki plac na Bukulji koji je uredila po svom ukusu, te napravila pravi raj za sebe i svoju porodicu.

U svojoj vili provodi mnogo vremena, a sve češće joj u posjetu dolazi i ćerka Nikolija sa ćerkama i suprugom Reljom Popovićem. Koliko je Vesna vezana za njih govori i to da već misli na njihovu budućnost zbog čega je, prema navodima medija, odlučila da kupi još jedan plac na istoj lokaciji.

Velelepno imanje Vesne Zmijanac prava je oaza mira, a pjevačica je svojevremeno otvorila vrata i pred kamerama pokazala gotovo svaki kutak koji je pažljivo uređivala.

Izvor: TV Kurir

Njen dom prepun je uspomena, ikona i starih fotografija.

Vesna je svjesna da velika kuća zahtijeva i mnogo posla oko održavanja, pa se pored glavne u kojoj boravi pjevačica sa svojom porodicom nalazi i pomoćna kuća u kojoj stanuju, kako ih Vesna zove "domaćica i domaćin" koji brinu o imanju u njenom odsustvu.

Čitavu sobu posvetila je garderobi, te je svoje "krpice" smjestila u posebnu odaju u kući, a jednom prilikom je rekla kako posla oko kuće vazda ima na pretek.

"Došla sam u Beograd malo da obiđem kuću i pozavršavam obaveze koje su bile neizbježne da se pozavršavaju. Uglavnom sam preko cijele nedjelje na Bukulji i tamo mi je divno u prirodi. Ogromna je to kuća koju posjedujem, tako da i oko nje imam posla. Nije to baš idilično kao što djeluje, treba dosta vremena da se oko svega poradi. Već 25 godina imam baštu na Bukulji koju uglavnom sama uređujem. Pored toga, šišam travnjake koji su ogromni, velike su to površine. Svašta imam od obaveza što moram na Bukulji da pozavršavam i što mi je bitno. Ništa to meni nije novo kada je rad oko imanja u pitanju, jer sam godinama navikla tako da funkcionišem. Često dolaze Nikolija i Relja kod mene na imanje kako bi kvalitetno provodili vrijeme. Unuka Rea se obraduje kad god dođe kod svoje bake da uživa u prirodi i igra se po dvorištu. U prirodi se svi najbolje osjećamo. Njima je, kao i meni, uvijek bolje da budemo van stana", rekla je jednom prilikom Vesna.

Zavirite na velelepno imanje Vesne Zmijanac:

Vidi opis ZAVIRITE NA VELELEPNO IMANJE VESNE ZMIJANAC! Posebna kuća za poslugu, jedna soba garderober - raj i luksuz! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK /printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK /printscreen Br. slika: 10 10 / 10

Ovako se Nikolija provodi na vikendici svoje majke: