NAJVEĆI BAKŠIŠ KOJI SAM DOBILA BIO JE 40.000 EVRA! Vesna Zmijanac otkrila - Stavio novčanice na sto i tražio JEDNU PESMU

Pevačica otkrila detalje s nastupa na kojem je uzela najveći bakšiš u karijeri

Pevačica Vesna Zmijanac otkrila je jednom prilikom da je od nastupa mogla da kupi tri stana u Knez Mihailovoj.

Sad je, gostujući u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji, otkrila da se dešavalo da ne zna reči pesme, ali da opet dobije bakšiš.

"Bila je jedna svadba, i trebalo je da otpevam nekoliko pesama. Došao je čovek i zamolio me da otpevam 'Ori, Mile, al' duboko', kako nisam znala reči pesme, dao mi je telefon sa tekstom i petsto evra bakšiš. To sam dala orkestru, uvek podelimo", rekla je Vesna i otkrila da postoje i situacije kada ne uzima bakšiš.

"Procenjujem narod oko sebe i ima momenata kada uzmem bakšiš i onih kada neću da se pomerim sa mesta i ne uzimam ga. Moja publika je jako nežna i jako dobra. Svaki bakšiš dam orkestru i onda delimo. Kad je puno para, kad je malo para, onda ne uzimam ništa, sve ostavim njima".

Na pitanje koji je najviši bakšiš dobila, pevačica je otkrila da je na tu temu bilo raznih dogodovština, kao i da je najveći dobila u Bugarskoj.

"Bugarska je bila najjača. Bugarska radi plejbek ili sinbek, nemaju orkestar. Imala sam koncert u NDK, a onda je trebalo da se pojavim u jednom klubu koji je bio preko puta hotela u kome sam bila. Bila sam umorna od koncerta, koji je bio živ", rekla je Vesna i dodala:

"Po klubovima se tamo pevalo na plejbek i imali smo jedan cd sa pesmama koji je narezan sa hitovima, koji su se pevali po Bugarskoj. Tu je bio neki kralj Cigana, koji je stavio dva bunta po 500 sve u paketima. Sad na svaku moju pesmu, on odlomi komad. Ja nisam imala kud, svuda mi je bio novac, po jaknama, po džepovima. Na kraju sam pevala 'Kazni me kazni'. A on je mene za sve te pare, a bilo je tu mnogo para, jedno 30.000, 40.000 evra, da pevam ponovo 'Kazni me kazni'. Ja sam otpevala tri, četiri puta i rekla da ne može više. I tako malo 'Jorgovane', malo 'Sto života', koja je njihova nacionalna himna i opet mu otpevam 'Kazni me kazni'. Zaslužio je".