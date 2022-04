LJUBAVNICI I MENI ŠALJE ISTE PORUKE! Ivana Šašić o suprugovoj PRELJUBI: Da je bar našao mladu i zgodnu čestitala bih mu!

Ivana Šašic šokirala je javnost kada je na društvenim mrežama objavila da se razvodi od Bojana Simića jer ju je prevario sa ženom koja je od njega starija čak 14 godina.

Kako su preneli domaći mediji navodno je u pitanju medicinska sestra (55) koja ima dete i unuče. U prvi mah, šokirana, a potom i povređena, Šašićeva odlučuje da potegne tužbu za sporazuman razvod braka.

U svojoj ispovesti za Ivana se dodatka najbolnijih trenutaka, ali nam je ispričala i kako su njena deca reagovala kada im je saopštila čitavu situaciju, kao i koliko joj je bilo teško u trenucima kada je ostala sama.

"Dobro se osećam, mirna sam, okej sam, povređena jesam, razočarana jesam. Prevaru ne smatram kao bauk, pa možda bih i prešla, da je bio intiman čin njih dvoje, pa kao ne znam, možda bih prešla, ali ljudsku izdaju ne praštam. On mi se kleo da od toga nema ništa, da mu je to neko namestio i sve ovo vreme on je pokušavao da se pomirimo, i poruke, i zvanje, i pisanje, ali ja sam samo htela da budem čista sama sa sobom", ispričala je Ivana i otkrila da se kula sa gospođom.

"Ja sam se čula sa tom gospođom, protiv nje nemam ništa, ona ništa nije kriva. Ja sam je zamolila da mi pošalje njihove prepiske, on se i dalje kune da to nije njegovo i da te prepiske on nije pisao, a sa druge strane, ko će znati kako on piše, bolje od mene? Ja znam da je on pisao te poruke. Kroz ovaj pokušaj pomirenja sa mnom, meni samo pozli, jer mi šalje iste poruke kao i njoj! Ja sam stavila tačku, jednostavno ne možeš nekome od deset dana poznanstva i veze reći da ga voliš, a posle toga kada te neko uhvati u toj prevari, da pokušavaš da se pomiriš sa ženom sa istim tim rečima", irpičala je Ivana i dodala:

"Pokušala sam da pričam sa njim, da shvati i da se pomirimo, te aveti i poruke napisane bi u mojoj glave bile konstantno. Brak kao brak nije bio ni savršen, ali ni najgori, imali smo uspona i padova, ali smo bili jedno uz drugo. Ne mrzim ga i nikada neću, neću ga pljuvati, neću ništa loše govoriti o njemu, jer bi pljunula na sebe i pet godina, jer je on bio moj izvor! Ovde su mi papiri za sporazumni razvod braka, on ne pristaje, ali se nadam da će potpisati danas, sutra, da ćemo to lepo i na miran način da rešimo. Nemamo zajedničku decu, imovinu, ništa na osnovu čega bi se delili. Sa druge strane, ja sam starija od njega sedam godina, ja imam dva sina, on ima sina iz neke prethodne veze... da je našao neku mladu i zgodnu, ja bih mu rekla svaka mu čast".

"Moja deca ga mnogo vole, a kada se to desilo, nisam želela da primete da sam nervozna i da pomisle da su oni razlgog moje nervoze, ja sam im rekla da je Bojan uradio to i to, da nije deo više naše porodice, da ću da se razvedem. Ne pitaju, pokušavaju da me iskuliraju kada osete da sam nervozna", ispričala je Ivana.

Simić je navodno svojoj ljubavnici nudio da otpočnu zajednički život još dok je bio u zvaničnom braku sa Ivanom, koja nija imala pojma šta joj se radi iza leđa. Objavljeno je i da je ljubavnica navodno ganjala Ivanu po Šapcu, ali je Šašićka rekla da se u stvari drugarica ljubavnice njenog muža raspitivala o njihovom braku.

