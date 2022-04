JUČE SAZNALA DA JU JE MUŽ PREVARIO, DANAS TRAŽILA RAZVOD! Oglasila se Ivana - Čula sam se s njegovom ljubavnicom!

Ivana Šašić otkrila je šta se dogodilo i kako se osjeća.

Izvor: Facebook/ivana.sasicdrugiprofil

Kao grom iz vedra neba odjeknula je vijest da se pjevačica Ivana Šašić, koja je učestvovala i u Farmi i u Zadruzi, razvodi od supruga Bojana Simića posle pet godina braka.

Vijest je potvrdila pjevačica na Fejsbuku, ali nije tada željela da otkrije razlog. Navodilo se da je u pitanju preljuba i da ju je suprug varao sa sedam godina starijom ženom od nje, koja ju je čak "jurila" po Šapcu.

Ivana je za to saznala juče, a već jutros je predala papire za razvod i ostaje pri svojoj odluci, navodeći da to nije bila ishitrena reakcija.

Nedavno se oglasila i na Fejsbuku i napisala da ne prašta prevaru, ali i da neće pasti u depresiju.

"Da, sve je to tačno, osim jedne sitnice. Nije me ta žena jurila po Šapcu, već se preko drugarice raspitivala o mom braku. Ja protiv te žene nemam ništa, mi smo se čule. Lagao je, muljao, petljao. Meni je govorio da ništa nije kriv, a prijateljima priznao da me je ipak prevario. Prevara kao prevara, i nije bauk, mnogi je oproste. Ja izdaju ne praštam!"

"Ja sam joj ga poklonila, nije željela da prihvati poklon. Sam pao, sam se ubio. Tako da je to sve što imam da kažem. Za mene završena priča. Dodaću da sam ja skroz ok, da je sve ovo sastavni deo života, i da ja sigurno neću padati u depresije i gluposti, već nastaviti svoj život na najbolji mogući način. Ja žaliti nemam za čim, tako da nemam ni problema. Hvala svim dragim ljudima koji mi šalju poruke podrške. Hvala mojim prijateljima što su, kao i uvijek, uz mene. Ja sam SREĆNA ŽENA!", napisala je Ivana Šašić.

Njen suprug je živio kod nje s njeno dvoje djece s kojima je imao odličan odnos.