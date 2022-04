NEMAM ČEGA DA SE STIDIM! Nikolija progovorila o seksi fotkama i odnosu s Reljom - prozivali je, a ovako je STAVILA TAČKU

Pevačica iskreno o poslu, majčinstvu i ljubavi.

Izvor: Instagram/nikolijaofficial/screenshot

Nikolija Jovanović je nedavno objavila fotografiju na kojoj pozira samo sa jednom prebačenom krpicom na sebi, zbog čega je izazvala burne reakcije, a mnogi su joj zamerili na tako provokativnom izdanju budući da je majka dvoje dece.

Popularna pevačica je otkrila da li pre takvog predstavljanja u javnosti dobro razmisli o takvom potezu s obzirom da je majka, a osvrnula se i na svoj odnos sa Reljom Popovićem, o kojem ne govori puno u javnosti, jer privatan život čuvaju za sebe.

"Relja i ja smo dobri ljudi, puni ljubavi, i to je sve što je bitno, sve ostalo su umetničke slobode, te nemam čega da se stidim. Osim toga, naše ćerke i dalje slušaju isključivo dečju muziku", objasnila je pevačica, koja smatra da nema ničeg teškog u ulozi majke.

"Ne volim da stavljam teško i majka u istoj rečenici. Čak i kada je zahtevno uskladiti dečje i naše obaveze, ne volim da spajam te dve reči. Pre svega, zato što je tu prisutna ogromna, bezuslovna zahvalnost. Osim toga, kada imate s kim sve to da podelite, dosta je lakše. Što se muzike tiče, često čujem: 'Pa, vi ne znate da napravite hit'. Uopšte se ne radi o tome. Hit ili ne, činjenica je da će pesma biti popularna kratko, doba je informacija koje brzinom svetlosti putuju", iskrena je bila Nikolija, koja važi za ženu koja uvek zna šta želi, ali poštuje i mišljenje svoje jače polovine.

"S Reljom se konsultujem, ipak smo u istoj branši. Nikada me ne bi posavetovao nauštrb mog uspeha, to bi zaista bilo detinjasto. Tu je za mene, podržava me i savetuje, ali istina je da uvek uradim onako kako sam naumila", iskrena je Nikolija.

Relja je otkrio šta mu Nikolija rekla za žestoke scene seksa:

