Tužilac Ivan Konatar govorio je na suđenju Urošu Blažiću i zatražio maksimalnu kaznu.

Izvor: TV Pink/Printscreen/MONDO/stefan stojanović/Kurir/Nenad Kostić

Suđenje Urošu Blažiću, optuženom za masakr u selima kod Mladenovca u kojem je ubijeno devet osoba, nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu iznošenjem završnih riječi. Najprije je tužilac Ivan Konatar govorio i on je zatražio maksimalnu kaznu zatvora za Uroša Blažića i njegovog oca, a ovako je glasila njegova završna riječ:

"Poštovani sude, poštovani roditelji, apsolutno je dokazano da su izvršili ova krivična djela. Moje završne riječi krećem od odbrane koju je iznosio prvooptuženi. Dakle, iznoseći odbranu u cijelom postupku, on jeste priznao sva djela, međutim, radi se samo o formalnom priznanju. Ostali smo uskraćeni za prave motive i razloge zbog kojih je učinio ovaj monstruozni čin. Ovo što je danas izjavio, apsolutno je neprihvatljivo i predstavlja uvredu za porodice nastradalih koji prate ovo suđenje. On je prije izvršenja i tokom krivičnog djela postupao prema nekom svom planu, koji je očigledno napravio. Vježbao je pucanje iz puške u podrumu kuće, pucajući u džak. Uoči tragedije puni okvire s municijom. On najavljuje masakr šaljući poruku i u 22 časa i 22 minuta ulazi u vozilo sa teškim naoružanjem, potom se vraća do spomenika u Malom Orašju, izlazi iz vozila i hladnokrvno puca iz automatskog oružja po mladićima koji su se tu nalazili. Pucajući po žrtvama koje su bile na zemlji. Neko bi se poslije takvog čina uplašio, ali on opet sjeda u vozilo i puca u sva lica, pokušavajući da ih liši života. Zatim ponovo odlazi nedaleko odatle do OŠ u Duboni i puca sa četiri, pet metara po žrtvama. Nakon toga, celokupno njegovo ponašanje je rezultat njegovog razmišljanja. Tu odbacuje telefon i oružje i odlazi do naplatne rampe, krijući se kako ne bi bio otkriven, posmatrajući i čekajući pogodan trenutak, nakon čega ulazi sa ručnim bombama u taksi vozilo. Svo vrijeme tokom izvršenja djela hladnokrvno donosi odluke i razmišlja da ne bude otkriven. Odgovore na pitanja nismo dobili tokom pretresa, ni u istrazi ni u glavnom pretresu. Današnja predstava gdje iskazuje svoje saučešće ne pokazuje nikakvu empatiju i pratnju zbog masovnog ubistva. Jedini cilj njegove odbrane jeste da pomogne svom ocu da izbjegne kaznu. On je objasnio gdje je zaista pronašao pušku, jer tada nije bio opterećen, jer njegov otac nije bio tada uhapšen. Tada je rekao na glavnom pretresu: 'Nema potrebe da moj otac ispašta'. Ova rečenica je ideja kojom se on vodio na glavnom pretresu, kako bi pomogao svom ocu. Pokušao je i da čita svoju odbranu, svi smo bili svjedoci koliko je bila dvosmislena i neiskrena. U toj odbrani je iznosio da je kupio pištolj jer se osjećao nesigurno", rekao je tužilac Ivan Konatar.

"Na Blažićevim rukama pronađene čestice od pucanja"

Tužilac Ivan Konatar je dodao da su na Blažićevim rukama pronađene čestice koje ostaju nakon pucanja iz vatrenog oružja.

"Nesporno je da je potpuno svjesno izvršio krivično djelo. Što se tiče Radiše Blažića, dokazano je da je izvršio oba krivična djela na način na koji je detaljno opisano. Kada je iznosio odbranu, pozivao se na svoju čast, svi ovdje znamo da optuženi može da se brani. Ali, imajući u vidu da je toliko ugašenih mladih života, jedino časno bilo je da je Radiša Blažić priznao djelo i priznao ono što je istina. On je od početka do kraja negirao sve što mu se stavlja na teret. Rekao je da ne zna ništa o oružju i da bi sve predao policiji. Čuli smo svjedoka da je Radiša izbjegavao da preda policiji oružje koje je imao u legalnom posjedu. Kada je predavao puške, bio je dužan da preda i municiju, patroni za lovačku pušku pronađeni su svuda po kući u kojoj je živio", navodi tužilac.

Potom se osvrnuo na optuženog Radišu Blažića.

"Radiša Blažić je sa revolverom vitlao pred cijelom porodicom, čuli smo i razgovor o tome da njih dvojica razgovaraju o sklanjanju nelegalnog oružja. U istrazi je rekao da nikada nije išao na tavan kuće u kojoj je Uroš živio, a u sudu je rekao da je odlazio. Sa neiskrenom odbranom je nastavio i ovdje. Rekao je da djeci nikada nije govorio o oružju i da ga se i on sam klonio, a na prošlom suđenju su pronađene fotografije Radiše Blažića koji se slikao u uniformi sa pištoljem. Hajde što je to neprofesionalno za jednog vojnog oficira, ali koliko to govori u prilog njegovim izjavama? Utvrđeno je da je instruktor snajperistima i da se takmičio u pucanju iz 'TT33'. Kad neko ne govori istinu, ne može da bude dosljedan u svom iskazu, a njegova odbrana je samo primjer toga", dodao je tužilac Konatar.

Tužilac Konatar naglasio je i da Radiša ne samo da je završio obuku, već je bio i instruktor za obuku snajperista i da je imao sklonosti ka oružju, koje je prenio i na svog sina.

"Radiša je istakao i da je zaprepašćen ljubavlju svog sina prema oružju. Takođe, Radiša je bio jako svjestan sklonosti svoga sina Uroša Blažića. Na dočeku Nove godine nosio je revolver, koji je Uroš nabavio. Ko za 18. rođendan kupuje revolver? Što niko od nas nije svojoj djeci za punoletstvo nabavio revolver ili pištolj? Čuli smo svjedoka Stefana Markovića koji je vidio da je Radiša na svadbi sina u ruke davao pištolj Urošu koji je imao osam-devet godina. Svi muškarci su pucali na toj svadbi", rekao je tužilac Konatar.

Napomenuo je i da su Radiši Blažiću prikazane i dvije fotografije, za koje je on rekao da nisu slikane u streljani, već da je to simulacija mete na Vojnoj akademiji. Tužilac je istakao i da je to simulaciona meta na Akademiji u kojoj kadeti pucaju i da je to jedna od najsavremenijih streljana u kojoj vladaju približni uslovi za pucanje kao u spoljnoj sredini.

"Kada se izjašnjavao o tome da li je protiv njega vođen postupak za nestanak ručnih bombi, decidan je bio da mu ništa od toga nije poznato, a predočeni su dokazi da je vođen disciplinski postupak. Čuli smo i svjedoke, njegove kolege koji su govorili o tome. Na prošlom pretresu mu je bilo ponižavajuće kad sam pitao da li se optički ništan koristi za snajperske puške, a prvi put kada je govorio ovdje, rekao je da ne zna za šta se koriste optički ništani", naveo je Konatar.

Uroš Blažić je rekao da je oružje pronašao na tavanu kuće u kojoj je živio, a tužilac je istakao da je Radiša Blažić tu kuću podigao i opremio, te da je dok se Uroš nije doselio, samo Radiša imao ključ od kuće, kao i da je to oružje tipično vojno oružje.

"Dokument koji govori o tome da je puška izvezena u Libiju ne pobija činjenicu da je Radiša Blažić nabavio tu pušku. Imao je i tipično vojni signalni pištolj, koji ne može ni da se nađe na slobodnom tržištu. Što se tiče pištolja 'tokarev', svjedok Viktor Đorđević je prepoznao pištolj, za koji mu je Uroš rekao da je to pištolj njegovog oca. Na tom pištolju je pronađen nesumnjiv DNK trag Radiše Blažića. Sa nesumnjivom sigurnošću je utvrđeno da je njegov otisak na okviru pištolja", rekao je tužilac.

Tužilac Konatar je rekao da okviri pronađeni u kući Radiše Blažića odgovaraju automatskoj pušci iz koje je Uroš pucao.

Tužilac je naglasio i da je dokazano da je Radiša Blažić izvršio krivična djela koja mu se stavljaju na teret, kao i da se radi o nesporno količini oružja i oružju čije nabavljanje nije dostupno građanima. Tužilac Ivan Konatar zatražio je maksimalnu kaznu za Uroša Blažića i istakao da ne postoje olakšavajuće okolnosti.

"Tražim i da Radiši Blažiću bude izrečena najveća dozvoljena kazna od 20 godina, ona je srazmjerna, pravična i pravedna za ono što je uradio. Nema adekvatne kazne za ovakav zločin. Mislili smo da ovako nešto ne može i ne smije da se desi u Srbiji, a desilo se ničim izazvano i nepredvidivo, da može da se spriječi. Ovo je akt osobe koja nije mogla da uradi ništa korisno i pozitivno za ovo društvo. Krivio je sve druge, samo ne sebe, pokušao je da od sebe napravi žrtvu. Urošu je i danas pružena šansa da kaže, a na pitanje punomoćnika je rekao da se zgrozio kada je čuo za 'Ribnikar', a kada se to desilo poslao je poruku: 'Samo nek se roka'. Toliko o njegovoj iskrenosti danas", rekao je tužilac.

"Treba zauvijek u našem sjećanju da žive"

Tužilac je rekao da su ubijeni bili mladi ljudi, da su bili nešto što Uroš Blažić nikada neće biti - uzorni, poštovani i voljeni.

"Treba zauvijek u našem sjećanju da žive Marko, Petar, Lazar, Aleksandar, Nemanja, mali Nikola, Kristina, Dalibor i Milan, jer oni to zaslužuju. Nadamo se da će teško povrijeđeni u ovom bezumnom činu uspjeti da se oporave i nastave sa životima i svojim prijateljima, porodicama i potomcima prenesu priče o nastradalima, da su bili veliki ljudi, iako su tek zakoračili u život", zaključio je tužilac.

Tužilac je zatražio i produženje pritvora za Uroša i Radišu Blažića.

"Jovana je spasila njegova mladost i jačina"

Završne riječi iznijela je i punomoćnica Snežana Mašović, koja je istakla da je tužilac već detaljno iznio razloge zbog kojih je optužnica opravdana i da su obojica okrivljenih učinili djela koja im se stavljaju na teret. Snežana Mašović, punomoćnica tri oštećene porodice, rekla je da je Jovan Ranković dobio teške tjelesne povrede opasne po život i od izvjesne smrti ga je spasila samo njegova mladost i jačina njegovog organizma.

"Jovan je bio svjestan svega, pokušao je da pozove Hitnu pomoć. On je rekao da više nikada ne želi da vidi Uroša Blažića, te da bi mu dolazak ovde bio ponovni stres. To su isto rekli Miloš Jovanović i njegov brat Mateja, koji nije bio povređen, ali je na njega pucao. Miloš je gledao, ne znajući da li će mu brat biti ranjen. Uroš je svojim činom, ne samo ubio ovu djecu i teško ranio toliko mladih, on je teško, skoro smrtno ranio dva sela, cijelu našu javnost. Sela Malo Orašje i Dubona teško da će se ikada oporaviti od ovog stravičnog zločina. Tamo je sada teško čuti muziku. Ova djeca koja su postradala, sada govorim o Petru Mitroviću, on je vodio folklornu sekciju u selu. Svi mladi željeli su da ta sela žive, Uroš je sve to u jednom trenutku uništio. Sve što bih rekla jeste da ne može da vrati mrtve, a povrijeđeni teško da će da se oporave, to su rane koje ne zacjeljuju. Zakonodavac treba da razmišlja o kaznenoj politici kada se radi o maloljetnicima i mlađim punoljetnicima jer ova kazna od 20 godina ništa ne znači, osim mogućnost da će sjutra, kada izađe iz zatvora, navesti porodice da učine nešto zbog čega će sjutra da završe u zatvoru. Porodice ističu imovinskopravni zahtjev i da neće ga opredijeliti za Jovana i Miloša jer njihovo vrijeme još traje, a kada je u pitanju Mateja Jovanović, ističem imovinskopravni zahtjev od 1,5 miliona dinara, jer on nije ranjen, ali je na njega pucano", rekla je Mašović.

BONUS VIDEO:

(Nova/MONDO/J.D.)