Izgubila nevinost u 14. godini, iz inata! Bizarno priznanje pjevačice šokiralo svijet, ovako je pričala o prvom se*su

Pjevačica Šer se prisjetila svog prvog intimnog iskustva

Izvor: Profimedia/PORJ/EVGA

Slavna glumica i pjevačica Šer (78), dobitnica najprestižnijih priznanja, uključujući Oskara, Emija, Toni i Gremi nagradu, otkrila je u biografiji "Šer: Memoari", da je vodila buran život i da je izgubila nevinost u 14. godini.

Šer je otkrila da je prvi put imala odnose sa dječakom iz komšiluka, i to "iz inata". Mladiću, po njenoj priči, nije bilo stalo do nje "jer ju je odbacio kada su se poljubili jednom prilikom", da je ona skovala plan.

"Bila sam toliko povrijeđena kad je to uradio da sam imala se*s iz osvete s njim. Nikad to nisam željela. U suprotnom bih to uradila jednom od petsto puta kada me je pitao. Toliko sam se razbijesnila jer sam odbačena da sam odlučila da, ne izgubim, već pozajmim nevinost s njim".

Ona je priznala da je tada imala osjećaj da je se*s precijenjeno iskustvo i da je pomenutog dječaka odmah odbila.

"Kad se završilo ono što se pokazalo izuzetno precijenjenim iskustvom, pitala sam: "Je li to to? Jesmo li završili?", a onda sam mu rekla da ide kući i da se nikad više ne vraća. Željela sam da se on oseti odbačeno kolilko je učinio da se osjećam ja".

On je kasnije pokušao da se pomiri s njom, ali nikada nije dobio novu priliku i ona je odbila da razgovara s njim.