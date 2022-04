IMALA PLATU IZ SNOVA, ALI PLAČUĆI IŠLA DA RADI: Ana Sević se 5 godina bavila ovim poslom, a tek onda postala pevačica!

Pevačica i voditeljka, a pre toga nešto sasvim drugo.

Izvor: Instagram/anasevicofficial

Ana Sević je u poslednjih godina u centru pažnje zbog svog privatnog života, odnosno razvoda od Darka Lazića, veze s Danijelom Nedeljkovićem, potom udaje za njega, a zatim i trećeg deteta koje je donela na svet. Međutim, nekada davno sećamo se Ane kao pevačice, a potom i voditeljke.

Pevačku i voditeljsku karijeru je započela 2011. godine, a pre toga bavila se poslom koji nije imao dodira sa javnošću.

U pitanju je kancelarijski posao, koji je nije činio srećnim, pa je rešila da se upusti u pevačke vode,o čemu je i ona sama svojevremeno govorila.

"Volim da sama pogrešim ili da sama izaberem taj pravi put. Kada sam krenula da pratim svoje snove i ono što volim shvatila sam to kada sam napustila posao koji sam radila pet godina. Kancelarijski posao gde sam vodila firmu, plačući sam išla na posao, imala sam fantastičnu platu, ja sam bila nesrećna do srži", rekla je jednom prilikom u emisiji "Magazin in".

"Krišom sam otišla na audiciju, krišom na časove pevanja kod Aleksandre Radović da niko nije znao i samo sam rekla 'ja ću se baviti pevanjem' i od tog trenutka sam srećna. Radim ono što volim i bitno je da budemo sami sa sobom u dogovoru", dodala je tada Ana Sević.