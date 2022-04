U ŠOKU SAM! KIJA POGODILA GRUPU SRBIJE NA MUNDIJALU: Ona i pJevačica uplatile i tiket, a evo šta će uraditi s novcem!

Kija ne krije koliko je uzbuđena i srećna.

Kristina Kija Kockar našla se u čudu kada je shvatila da su ona i Jelena Gerbec u srijedu izvukle identičnu grupu kao onu koja izvučena na žrijebu za Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Pobjednica Zadruge 1 i pjevačica ne krije koliko je iznenađena, ali i srećna što će novac otići u humanitarne svrhe.

"U šoku sam! Bilo mi je nešto loše, glava i stomak su me boljeli, ali kada sam vidjela šta se dogodilo, vjerujte mi, sve me je prošlo u momentu! Adrenalin! Presrećna sam, a posebno jer je i uplaćen tiket, pa ćemo moći i da pomognemo, Nataši Terzin. Znam da je bilo teško pronaći kladionicu gdje je bilo moguće uplatiti sve to povezano, ali uspjeli ste i učinićemo uz sve jedno lijepo djelo", rekla je Kija za Kurir, gdje je i izvlačila grupu.

"Ne znam šta FIFA više čeka, valjda im je sada jasno ko treba da izvlači parove? Ili da nas zovu dan prije da im kažemo parove, da džabe ne izvlače", našalila se Kija.

Srbija se takmiči u grupi G koja je izuzetno jaka, a koju čine: Brazil, Srbija, Švajcarska i Kamerun.

