ISPLIVAO SNIMAK ŠABANOVE CUCE: Pričala da su bili u tajnoj vezi 15 godina i viđali se u Krčedinu - evo šta radi sad!

Pevačica Ivona Negovanović Cuca ponovo o Šabanu

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/screenshot/cuca_official

Pevačica Ivana Negovanović Cuca godinama unazad povezivana je sa pokojnim Šabanom Šaulićem. Iako on ovu vezu nikad nije priznavao javno, ona je rado govorila o tome a nekoliko puta su ih i paparaci snimili zajedno.

U jednom intervjuu je otkrila da su se viđali u njegovoj kući u Krčedinu, kao i da je pevačeva supruga Gordana "htela da je unakazi", a u poslednje vreme je ne viđamo u medijima.

Posle Šabanove smrti Cuca se povukla iz javnosti, udala se i ima dete, iako je posle njegove srmti govorila da nikad neće biti sa drugim muškarcima.

Sada je na Instagramu objavila video kojim je jasno stavila do znanja da i dalje misli na Šaulića i to tako što je u kolima, tokom vožnje s kolegama pustila njegovu pesmu "Tebi koja si otišla". Cuca je snimila deo u kojem pokojni pevač peva "ostavi mi uspomenu, da ne ljubim drugu ženu".

Pogledajte:

Pogledajte 04:15 Ivona Negovanović Cuca Izvor: Instagram/cuca_official Izvor: Instagram/cuca_official

Ivona je jednom prilikom otkrila kako je upoznala kralja narodne muzike.

"Imala sam 14 godina kada sam ga srela u kafani u kojoj sam pevala. Svi su mi govorili: 'Šaban te gleda, Šaban te gleda…' Mene je toliko bilo sramota! Razmišljala sam šta on ima da me gleda… Tako je sve počelo. Posle me je vratio iz Bosne u Beograd i tu sam i ostala. Od tada se nikada nismo razdvajali", govorila je Cuca.

Ovako ona sada izgleda: