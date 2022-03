ONA JE VEĆI FRAJER OD MNOGIH MUŠKARACA! Sanja Vučić progovorila o prosidbi Marije Šerifović - Nisam očekivala, ali...

Marija je zaprosila Sanju, a ona je, kako kaže, odmah pristala.

Članica grupe "Hurricane", Sanja Vučić, zaprošena je na koncertu Marije Šerifović, i to ni manje ni više nego od same Marije. Atraktivna "Uraganka" je bila Marijina gošća prve večeri, a na prosidbu je odmah odgovorila sa "da".

Sada je prokomentarisala ovaj čin na bini koji niko iz publike nije očekivao, navodeći da je Marija veći frajer od mnogih muškaraca.

"Bila sam baš iznenađena kada me je zaprosila. Naravno, pristala sam! Marija je legenda, carica, džek... Ma, veći je frajer od mnogih muškaraca! Nažalost, nije mi dala prsten, pa još nemam dokaz da smo vjerene. Ma, bre, ko se ne bi udao za pobjednicu Evrovizije?!", našalila se pjevačica i otkrila da je Marija prva osoba u životu koja ju je zaprosila.

"Nikad nisam bila zaprošena! Niti mi je neka žena nudila brak, niti muškarac. Posebno ne pred hiljadama ljudi na bini! Trenutno sam sama, pa je Marija iskoristila priliku. Eto, nemam dečka, a nemam ni djevojku", rekla je, pa otkrila i da li ima udvarače.

"Njih uvijek ima! Muškarci mi prilaze, startuju me, ali za sada mi nijedan nije zapao za oko. Pišu mi i na Instagramu, čak mi šalju i fotografije intimnih djelova tijela. Ne čuvam te slike i ne upoređujem polne organe, već ih obrišem. To mi je baš degutantno. Kada je riječ o ženama, one mi samo dijele komplimente, nisu navalentne kao frajeri. Ako budem ulazila s nekim u vezu, to mora da bude neko ko je pametan i talentovan. Kao što je Mara za pjevanje", izjavila je Sanja Vučić.