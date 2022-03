PROBUDIO SAM SE KRAJ NJE, ALI NIJE SPAVALA, BILA JE MRTVA: Potresna ispovest hrvatskog rokera - Najviše žalim za ženom

Goran Bare je kroz život prošao svašta, a od ovog gubitka se nikada nije oporavio.

Izvor: YouTube/Hrvatska radiotelevizija

Hrvatski pevač Goran Bare, kontroverzni frontmen Majki, tokom pandemije korona virusa ispričao je da se našao na rubu siromaštva budući da su mu bili otkazani svi nastupi i tražio je bilo kakav posao, ali mu se niko nije javio.

Pevač se poslednjih meseci krije od javnosti, živi povučeno i najviše vremena provodi u svom domu u Novom Zagrebu slušajući muziku i gledajući filmove, ali i u šetnjama tim delom grada.

Zbog svog burnog i ne tako pohvalnog života nema baš sjajnu reputaciju, a često je u javnosti i sam govorio o svojim problemima, demonima i porocima. Poznato je da je bio teški zavisnik od droga, a njegova prva supruga Mirjana preminula je od predoziranja heroinom pre 26 godina.

Iako je svašta doživeo tokom svoje bogate karijere duge skoro 40 godina, gubitak supruge s kojom je bio tek dve godine u braku najveći mu je i najbolniji udarac koji mu je život zadao. Nakon toga je, kaže, doživeo nervni slom, a lekari su mu dijagnostikovali maničnu depresiju.

"Žalim najviše za ženom. Ja sam tada doživeo nervni slom. Probudio sam se pored nje, ali ona nije spavala, nego je bila mrtva kraj mene i to me je tako skršilo da ne možeš izaći iz kreveta. Ne zanima te ni dete, ni roditelji, i najviše bi voleo da te nema. Kad sam to osetio, doktori su mi rekli da bolujem od manične depresije i onda dobiješ brdo tableta", ispričao je Bare u intervjuu za TV Una i rekao kako je samo tog dana, pre intervjua, popio 27 tableta.

Njegov sin, iz braka koji se tragično završio, danas ima 27 godina i redovno se čuju, ali nisu bliski. Sin mu je završio dva fakulteta i na njega je ponosan. A što se tiče društvenog života, rekao je da više nema nijednog prijatelja ni prijateljicu, jer su svi umrli.