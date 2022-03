TI SI ZAO ČOVEK! MOLIM VAS, ISKLJUČITE GA: Ceca besnela na Bosanca, neviđeni HAOS u Zvezdama Granda - ostali zanemeli!

Ceca i Bosanac se ponovo nisu složili, a umešala se i Viki.

Izvor: YouTube/screenshot/Grand Online

U novoj epizodi Zvezda Granda žestoko su se verbalno sukobili Ceca Ražnatović i Dragan Stojković Bosanac, iako su se u prethodnoj zamalo poljubili, a u njihovu svađu se sada umešala i Viki Miljković.

Ceca i Bosanac se nisu slžili prilikom komentarisanja jednog kandidata, a pevačicu je to iznerviralo, pa je na sav glas vikala da "isključe" Stojkovića.

"Isključite čoveka! Isključite čoveka, molim vas! Isključite ga!", ponavljala je Ceca vidno uznemirena.

"Nisam nijednog svog kolegu ponizila! Ti stalno koristiš priliku da pokažeš kako drugi ne znaju", rekla je ona, te poručila kolegi da je zao čovek.

"Uopšte nije umetnost kada hoćeš nekoga da naučiš, a onda ga poniziš. To je nekulturno! To je odlika nekulturnih i nevaspitanih ljudi, to se nosi iz kuće. Osnovno vaspitanje ide iz kuće", poručila je Viki Bosancu.

"Nemoj, Viki, da vređaš. Prvo, nauči da pričaš. Ne bih ja kuću pominjao", iznervirao se i Bosanac.

