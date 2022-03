JA ODLUČUJEM S KIM ĆU DA BUDEM: Lidija Vukićević otkrila kako sinovi reaguju na njene partnere - Postavila sam GRANICE

Glumica je nedavno priznala da ima dečka.

Lidija Vukićević važi za jednu od najljepših i najnjegovanijih srpskih glumica, iako je uveliko u šestoj deceniji, a o detaljima iz njenog privatnog života se malo toga zna, pogotovo onom ljubavnom.

Ipak, poznato je da ima dva sina koja važe za velike frajere, pa glumica ne krije da njenu kuću često oblijeću djevojke i da joj je to simpatično.

"Oblijeću i ja sam vrlo srećna zbog toga, ja se družim sa svim tim djevojkama koje oblijeću, ali oni kad budu odlučili, ja sam uvek za... Znači, kad oni odluče na meni je samo da se spremim i da budem vesela, sve ostalo je njihova odluka", rekla je Lidija i otkrila i kako njeni sinovi, koje je dobila iz braka s Mitrom Mrkelom, reaguju na njene ljubavne izbore.

"Pa na vrijeme sam to postavila, dokle mogu da se miješaju, jer mislim da mnoge žene tu griješe i da su stalno u komunikaciji sa djecom, da li mi je ovaj dobar ili nije... To je moja stvar, ja odlučujem o tome, kao što i oni odlučuju o odabiru svojih djevojaka i tu ima granica dokle oni mogu nešto da komentarišu. Na svu sreću, do sada se nikad nismo sukobljavali oko mog odabira, a ni njihovog. Čak smo u jednoj vezi, u kojoj sam bila osam godina, fenomenalno funkcionisali. Milsim da su se bili uklopili u tu vezu i bilo im je najnormalnije da ja putujem s tim čovjekom, da izlazimo na večere, čak i zajedno, a opet je važno što oni znaju i šta mogu da očekuju od mene, da ja ne mogu da nađem nešto suprotno od mene", objasnila je Lidija Vukićević u emisiji Grand news.

