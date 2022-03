JASNO SAM POSTAVILA GRANICU! Sanja Kužet otkrila sve o Zvezdama Granda i oko čega se često sporečka sa Vojom!

Lepa i atraktivna voditeljka Sanja Kužet razvezala je jezik i otkrila sve o takmičenju "Zvezde Granda", svojoj privatnosti i odnosu sa kolegom Vojom Nedeljkovićem.

Sanja Kužet otkriva da ne gleda emisije u kojima je ona domaćin programa, a to su sada Zvezde Granda.

"To sam radila u početku. Ovde provedem 6 sati snimajući jednu epizodu, ako bih je pogledala još 3 sata u celosti mislim da bi to bilo previše posla. Ja sam više puta istakla da svoj posao ne živim, ja svoj posao radim i tu sam jasno stavila granicu između moje privatnosti i posla. Balans je najbolja stvar", rekla je zgodna Sanja Kužet.

Naglašava da se sa kolegom Vojom Nedeljkovićem uglavnom ne sukobljava, ali postoji jedna stvar oko koje se porečkaju.

"U baražu eventualno, ako se konsultujemo ko bi iz baraža trebalo da ide u naredni krug, ali smo čak i tu vrlo slični", otkriva i ističe da joj je najteži deo programa kada treba da najavi kandidata:

"To, recimo, nimalo nije jednostavno, a deluje tako ležarno i opušteno. Treba da budete veoma potkovani znanjem, poslom i iskustvom da biste to tek tako ljudima prezentovali. To je prava stvar, kad vas oni prihvataju i imaju utisak kao da ste sa njima u dnevnoj sobi".

Sanja je već 18 godina na malim ekranima, a kada se ugase kamere pomenutog takmičenja, voditeljka ističe da voli da pogleda neki dobar film koji je dobila po preporuci:

"Veliki procenat serija i filmova, dosta toga dobijem preko poruka kao preporuke ljudi koji gledaju i prate. Ako od nekoga dobijem, čije mišljenje mi znači, dobru preporuku za neki film ili seriju, dam mu šansu i pogledam. Naravno, i knjige su tu. To su stvari koje me opuštaju".

