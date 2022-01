OVO JE SESTRA SANJE KUŽET! Voditeljka važi za jednu od najlepših TV lica, a kažu da neodoljivo liče (FOTO)

Sanja Kužet je svima poznato TV lice, a malo ko zna kako izgleda njena sestra.

Voditeljka je jednom prilikom svoju sestru pokazala na društvenim mrežama.

"Najlepša sestra je moja", jedna je od oznaka koje je stavila voditeljka.

Mnogi su tada Sanji poručili da neodoljivo podsećaju jedna na drugu.

Njih dve su, kako je Sanja jednom prilikom istakla, "prave Jugoslovenke", budući da im je otac Milovan poreklom iz Dalmacije, dok je majka Verica Crnogorka. Detinjstvo su provele na Banovom brdo, da bi se njihovi roditelji kasnije preselili na Miljakovac, gde i danas žive.

Voditeljka je jednom pričlikom je priznala da su joj najveći kritičari majka i sestra i da njihove kriterijume retko kada zadovolji.

"Mama i sestra me najčešće kude i retko kad zadovoljavam njihove kriterijume. Pored njih dve, samoj sebi sam najveći kritičar, ali najviše me pogađa njihova kritika jer me one najbolje poznaju", rekla je za "Grand online", pa mastavila.