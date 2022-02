BOLEST ME JE POKOSILA! Sanja Kužet nestala iz Zvezda Granda - lepa voditeljka otkrila RAZLOG!

Sanja Kužet bila zaražena korona virusom.

Izvor: Instagram/sanja_kuzet

Verna publika muzičkog takmičnja Zvezde Granda bilaje iznenađena kada je prethodne subote primetilo da Sanje Kužet nema u emisiji.

Iako je Saša Popović tada otkrio da je lepa voditeljka opravdano odsutna zbog bolesti, ona je sada otkrila sve detalje.

Kako je navela, ona je bila zaražena omikron sojem korna virusa, ali se sada usešno oporavlja.

"Dobro se osećam sada i to je najvažnije. Nije me obišao taj omikron, kao i većinu stanovništva. Uspela sam da izbegnem koronu sve ove godine, ali omikron me je na kraju pokosio. Bio je uporan i to je trajalo. Ja sam se sve vreme dobro osećala, ali ne toliko dobro da bih bila u punom sjaju da bih mogla da radim svoj posao. Mesec januar mi je bio u znaku kuće i porodice", kazala je voditeljka za Informer.

Pogledajte njena najbolja izdanja:

Ovako je komentarisala nove takmičare: