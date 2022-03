"SVI MUŠKARCI VARAJU" - Srpska pevačica progovorila o udvaračima: "BOJIM se moćnih, ali ću im pružiti šansu"

Mlada i zgodna pevačica Aleksandra Bursać razvezala jezik o ljubavi i karijeri!

Izvor: Instagram/bursacaleksandra_official

Pevačica Aleksandra Bursać, koja je uhvatila bivšeg dok se dopisivao s poznatom starletom otkirla je da iako se ranije plašila moćnih muškaraca, koji su joj se nabacivali, danas smatra da bi joj takav jedan sada možda i legao.

"Po prirodi nisam ljubomorna, verujem muškarcu sa kojim sam i samouverena sam. Nisam neko ko sumnja u sebe i svoje kvalitete. Nažalost, teško je nositi se sa ženom koja je sposobna i koja zaradi svoj dinar. Mislim da je to njima najgore, a ja to nešto i ne gledam. Nisam nikad ni bila sa nekim ko je nešto imućniji od mene. Možda je to greška, što nisam gledala nekog ko je moćniji od mene, možda bi on to sve nekako drugačije shvatio i bolje se nosio sa svim", poručila je pevačica koja je sada singl.

"Nažalost nemam dečka. Muškarci mi se ne udvaraju dovoljno. Oni danas nemaju dovoljno petlje za neke ozbiljnije i normalnije devojke. Muškarac, ako želi da bude sa mnom u vezi, treba pre svega da razume moj posao i da može da mi posveti dovoljno pažnje", rekla je ona i dodala:

"I ja se isto bojim moćnih muškaraca. Navikla sam da budem dominantna, izgleda da sam ja navikla da sve radim, kao muškarac. Možda iz tog razloga, ali što sam sad sve starija i iskusnija, mislim da ću da pružim šansu i nekim moćnijim muškarcima".

Aleksandra je poručila i da je do sad njen posao bio najveći problem kod partnera sa kojima se zabavljala, te da su oni bili ljubomorni, pa otkrila da je razmatrala opciju da bude u vezi sa kolegom jer bi je on možda najbolje razumeo:

"Dosta sam razmišljala o tome, jer se najbolje se razumemo. Da li je u pitanju pevač ili klavijaturista, nebitno samo da je muzičar, mislim da bih se sa njima najbolje razumela".

Aleksandra Bursać je istakla da misli da svi muškarci varaju.

"Iskreno, ja mislim da danas svi varaju i da je to nebitno da li si ti pevač ili ne. Znači, obični dečko može da te prevari" rekla je ona, pa otkrila koji je bio najorginalniji način na koji ju joj se neko udvarao.

Izvor: Instagram/bursacaleksandra_official

"Imala sam nekog dečka koji mi se 120 godina udvarao. Dolazio na nastupe, kupovao cveće. Naručivao jednu te istu pesmu 10 godina, samo da bi došao da me vidi i podrži. Mogla bih da izađem sa fanom. Nije to ništa ružno, svako treba da veruje u sebe. Mi nismo ne znam kakva bića, mi smo normalni ljudi, normalne devojke", rekla je Aleksandra Busać.

Ona je progovorila i o estetskim korekcijama koje je ima na sebi te poručila da je radila samo usne, pošto visinu ne može da se "reši", te da bi jedino još promenila da ne mora da nosi visoke štikle.

Poslušajte i šta je Aleksandra rekla o dečku koji ne razume njen posao: