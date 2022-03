IMAM SVOJ STAN, ALI NE ŽIVIM U NJEMU! Jovana Jeremić otkrila sa kim stanuje nakon razvoda - "Ne volim SAMOĆU!"

Jovana Jeremić iskreno o životu nakon razvoda.

Izvor: Printskrin, Youtube/ Novo jutro

Jovana Jeremić nedavno je stavila tačku na svoj brak sa Vojislavom Miloševićem, sa kojim ima ćerku Leu, a u svojim prvim izjavama naglasila je da je sa bivšim suprugom u odličnim i prijateljskim odnosima.

Sada je za medije otkrila kako provodi dane nakon razvoda, te spomenula svoj posao, ali i priznala gdje stanuje.

"Ja emociju moje sreće dijelim sa gledaocima. To su oni, rejting je narod. Ja sam svoje komplekse liječila tako što radim na televiziji. To iz škole, to će biti moja rana. Uvijek ću se boriti za obrazovanje", govorila je Jovana u emisiji "Milizam", a onda je otkrila da je zbog ćerke neko vrijeme napustila posao:

"Ona je sada fantastično. Mi smo svakog dana posle vrtića išli kod logopeda. Danas je drugo dijete, priča. Ne možeš da je zaustaviš. Tad sam se bila baš uplašila. Suočila sam se sa odgovornošću kao majka, osjećaj krivice sam imala. Shvatila sam to kao propust, ali sada je sve došlo na svoje mjesto. Pjeva pjesmice, sve je super. Lea i ja sad živimo kod mog brata i snajke, ne volim samoću. Živjeću sa njima sve dok ne nađem nekog sa kim ću živjeti. Iako imam svoj stan, neću živjeti sama sa Leom, volim zajednicu, da ima ljudi", iskreno je govorila voditeljka.

