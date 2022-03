OVO JE MOJA PRVA ULOGA NA SRPSKOM! Zvezda stranih trilera rođena Beograđanka - pokidala "domaću" ulogu! (VIDEO)

Danica Ćurčić igra u novom ostvarenju Dušana Milića koje ćemo gledati u bioskopima od 17. marta

Izvor: YouTube/screenshot/MRAK FILM

Novi film reditelja Dušana Milića "Mrak" donosi nam priču o životu u srpskoj enklavi na Kosovu i Metohiji, u vreme martovskog pogroma 2004. godine.

U pitanju je psihološki triler koji obrađuje temu života u stalnom strahu srpske devojčice Milice, koja, nakon što su joj otac i ujak nestali, ostaje sama s majkom Vukicom i dedom u sablasnoj kući.

Glavne uloge igraju Slavko Štimac, Miona Ilov i danska glumica srpskog porekla Danica Ćurčić (37), glumica koju smo imali prilike da gledamo u stranim trilerima.

Danica je rođena u glavnom gradu Srbije, ali se kao mala preselila u Kopenhagen. Glumu je završila 2012. godine i odmah postala članica Danskog kraljevskog pozorišta. Igrala je u serijama "Equinox", "The Mist", "The Chestnut Man", "The Seclusion Dogma" i "Warrior", a dobitnica je i plakete Jugoslovenske kinoteke za doprinos filmskoj umetnosti.

Do sad je igrala u velikom broju filmova i serija u Danskoj, a malo je poznato da je ona Beograđanka.

Tokom snimanja filma je priznala da je uloga bila zahtevna zbog jezika.

"Ovo je moja prva uloga na srpskom što je učinilo ovo iskustvo posebnim. Prvo sam pokušala da poboljšam jezik i unapredim izgovor. Građenje Vukičinog lika se odvijalo tokom akcija u kući i svakodnevnih rutina. Ona je lik koji u porodicu donosi stabilnost u toj teškoj situaciji".

Poslušajte intervju s Danicom: