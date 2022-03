SAŠA POPOVIĆ JE CAR, DRUGI OKO NJEGA NE VALJAJU: Milena otkrila kako je dobila OTKAZ u Grandu - Rekla sam da ću da BIJEM

Milena Ćeranić je u centar skandala dospela zbog učešća na Farmi tokom koje je negativno govorila o Saši Popoviću

Izvor: Kurir televizija

Pre 12 godina, pevačica Milena Ćeranić je sa tadašnjim dečkom Nemanjom Stevanovićem, učestvovala u rijalitiju Farma.

Ostala je upamćena kao svađalica, a o traumi koju je preživljavala nedavno je govorila MONDU i tom prilikom otkrila da je "izašla iz Lisovića sa 43 kilograma".

Ubrzo po izlasku iz Farme saopšteno je da više nije deo Grand produkcije, zbog pojedinih izjava pred Pinkovim kamerama koje su se ticale takmičenja i Saše Popovića, koji je zbog toga svojevremeno izjavio: "Nemanja i Milena dobili su šansu da uđu u rijaliti i pokažu kakvi su zaista. Njihovo ponašanje napravilo je ozbiljne probleme ugledu naše kuće".

Sada je Milena, gostujući u emisiji "Kontra šou" na Kurir televiziji, otkrila i šta danas misli o Popoviću.

"On je poslovno mag, ozbiljan lik, i sve zavisi kako se postaviš prema njemu. Imala sam poštovanje prema njemu jer je i on imao prema meni. Ponašala sam se prema njemu kao prema direktoru, on prema meni kao zaposlenom. Imala sam dostojanstvo prema svakome. Nikoga se ne plašim. Gotivi on mene, kada se sretnemo OK smo. Često sretnem njega i Suzanu i kaže mi 'pratim šta radiš", rekla je Milena i dodala:

"On je napravio taj Grand od nule, ja o drugim ljudima oko njega imam bezveze mišljenje, ali neću da pričam ko su da ne bude 'vidi je, pljuje'. On je car u poslu, ali nemam poštovanje prema ljudima u njegovom okruženju".

Milena je otkrila i kako je dobila otkaz.

"Kada smo raskidali ugovor, ja sam ga pitala 'Direktore, mene interesuje jeste li vi uvek znali na čemu ste sa mnom?' - 'Jesam'. Čist obraz mi je najvažniji. To sam pitala i lepo zatvorila vrata za sobom".