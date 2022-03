"ĐORĐE DAVID MI JE SLAO BEZOBRAZNE PORUKE I GOLIŠAVE FOTKE"! Pjevačica pokazala prepisku - neviđeni SKANDAL!

Đorđe David navodno je slao poruke učesnici Mirjani Popović, koja se na ovo takmičenje prijavila ove godine putem onlajn konkursa, ali nije prošla dalje u takmičenje. Roker se odmah oglasio i najavio "da će se vidjeti na sudu"!

Izvor: YouTube/Zvezde Granda/screenshot

Mirjana Popović, nesuđena takmičarka muzičkog takmičenja dostavila je redakciji Kurira prepisku sa rokerom.

Njihovu komunikaciju prenosimo u cjelosti:

"Lijepo spavaj, ljubim te, budi dobra, nastavljamo da pišemo, okej, nemoj da se nerviraš, kul", rekao je pjevač u glasovnoj poruci Mirjani.

Muzičar je kasnije poslao i fotografiju kako sjedi na krevetu, a oko struka mu je obavijen peškir.

"Šta mi šalješ, bre, ovo?", upitala ga je ona.

"Pošalji ti nešto", zatražio je David.

"Pa nisam retard da ti šaljem", uzvratila je ona.

Poslao je i fotografiju kako se pući, a u opisu je naznačio da je poljubac za nju, zbog čega je burno reagovala.

"Bježi, bre, kako te nije sramota? Možeš deda da mi budeš! Meni je fascinantno koliko si ti plitkouman. Prvo mi nudiš neke časove za 250 eura. Ako već idem na časove, za te pare idem kod nekoga ko će me zaista nešto naučiti, a ne kod tebe, koji pojma nemaš. Tebi su potrebni časovi. Sramota".

Ovaj odgovor David nije očekivao.

"Pazi kako pričaš sa mnom", zaprijetio je pevač.

Popovićeva je sve do detalja navela u izjavi:

"On je kontaktirao sa mnom preko Instagrama. Razgovarali smo o takmičenju, muzici, dao mi je svoj broj. Pitala sam ga za časove pjevanja. Ubrzo mi je slao fotografije, snimke gdje se nalazi i šta radi. Nije me zanimalo. Zahtijevao je da mu šaljem svoje, ja sam grubo odbila! Vidjela sam da njegovo ponašanje postaje vrlo bezobrazno, jer je umislio da je nešto bitan i važan. Konstantno mi je slao fotografije, neprimjerene poruke, video-snimke i glasovne poruke. Nije mi uopšte bilo jasno šta hoće?! Burno sam reagovala. Rekla sam mu da nisam zainteresovana za takve stvari, po godinama može deda da mi bude. Ako mu je već do didi-miđi, neka traži žene od 50 plus, pa njima neka se javlja i šalje gluposti, a ne nama djeci", poručila je ona.

Đorđe kaže da mu je ova afera namještena.

"Takve namontirane gluposti s ciljem da se meni iz nepoznatog razloga naudi neću da komentarišem, vidimo se na sudu", poručio je on.