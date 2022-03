"NE ZNAM KO GA NAGOVORI NA TO, NIJE MU TREBALO": Đorđe David isprozivao Lukasa! Sprema se novi estradni rat?!

Đorđe David dao je svoje oštro mišljenje o učesnicima Beovizije.

Muzičar Đorđe David gostovao je u finalnoj večeri Beovizije 2022. na kojoj je pobedu odnela Konstrakta sa pesmom "In corpore sano", a sad se dotakao takmičenja ali i kolege Ace Lukasa kom njegove reči neće najbolje prijati.

"Konstrakta je koncept varijanta, može da bude interesantna svetu. Mislim da bi trebalo da se vrati pevanje na velika vrata, a ne tako da se ide. Sara mi se više dopala. Njen nastup je nešto poput uvodnih špica iz 007 filmova. I Zorja mi je bila bolja, i Angelina. Tijana Dapčević je bila dobra, Ana Stanić, želele su da naprave hitove, nešto što će ostati", prokomentarisao je Đorđe David, a onda se dotakao Ace Lukasa.

"Ne znam ko je Lukasa nagovorio na to, on je ogromna zvezda da dozvoli sebi takvu vrstu luksuza. Da ne pričamo sad ovako ili onako... Ko god da nas predstavlja trebalo bi da dobije vetar u leđa. Nema ni govora o nameštaljki, ta priča je marketing. On je ozbiljna balkanska zvezda, njemu nije trebalo sve to", rekao je muzičar za Blic, a da li će mu Lukas nešto odgovoriti i da li se sprema nova estradna bura, ostaje nam da vidimo.

Podsetimo, Aca i njegov tim optužili su RTS da je Konstraktina pobeda čista nameštaljka, na šta im je javno odgovorila i Olivera Kovačević, glavna i odgovorna urednica muzičko-zabavnog programa RTS-a.

"Važno je i ko iznosi optužbe. Znate, postoje ljudi koji su u procesu, optuženi, osuđeni, pa prolaze proces resocijalizacije. Znate, to je kada nešto crtaju u zatvoru. Sada oni misle da mi na RTS-u vršimo proces resocijalizacije, ali to nije naš posao", rekla je Kovačevićeva gostujuću u Jutarnjem programu TV Prva.

