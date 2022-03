DRAMA U PORODICI KULIĆ: Siniša pobegao iz bolnice, Marija i Miljana pravile haos bolničarima - "Prijavili smo policiji"

U porodici Kulić nikad nema mira.

Prošlog vikenda u Nišu, u porodičnoj kući Kulića dogodila se prava drama. Kako očevici govore, Siniša Kulić je pobegao iz Kovid bolnice, pa su ga vraćali nazad, zbog čega su Miljana i Marija napravile opštu buku.

"Siniša je bio pozitivan na koronu, pa je zbog celokupnog njegovog zdravstvenog stanja smešten u tamošnju bolnicu. Znate da je imao teške operacije, imunitet slab od svega, i tamo je bio na praćenju, uz nadzor lekara, dok svojevoljno nije odlučio da napusti bolnicu! Spakovao stvari i otišao. Zapravo, mislim da su Marija, Miljana i njen dečko došli po njega. Nije bilo šanse da ga zaustave zaposleni. To se sve dešavalo u petak. Samo je ponavljao "begaj bre", i nije hteo da čuje ni savete ni ništa",govori izvor iz Niške bolnice za Svet.

On objašnjava da se na kraju Siniša ipak vratio u bolnicu, ali i da su Marija i Miljana pravile haos kada su ga ponovo dovodile.

"Onda smo po protokolu morali da obavestimo glavnu dežurnu sestru, lekara, a oni, protokolarno policiju da izveste, posto je reč o koroni, virusu, a i da bi se ogradili u slučaju da pacijent nestane, nešto mu se desi, ili napravi bilo koji prekršaj, da više nije u zdravstvenoj ustanovi. Ne znam kako je došlo do toga, ali posle nekih sat, dva vremena vraća se on, dovoze ga. Marija i Miljana haos prave! Svađaju se! Znaju one ljude, svi će zažaliti, platiti, šta li su pričale, više se ni ne sećam, ali to veče je ostao na odeljenju ipak", zaključuje izvor.

