PEVAČ PODELIO NJEN KUĆNI SNIMAK I NASTAO JE HAOS! Danas svi uzdišu za prezgodnom brinetom, a ona voli i muškarce i žene

Ova lepa brineta proslavila se kada je slavni pevač na Tviter postavio njen kućni snimak!

Izvor: Instagram/madisonbeer

Medison Bir je manekenka i pevačica koja se proslavila tako što je slavni pevač tvitovao njen amaterski video!

Medison je bila tinejdžerka kada je njen amaterski video obrade jedne pesme završio na Tviteru Džastina Bibera, koji je te 2017. već bio megazvezda. Nepoznata Medison odjednom je postala pravi hit, lansirala se u muzičko nebo, potpisala ugovor sa izdavačkom kućom... Samo zato što je Biber, koji je takođe "otkriven" na društvenim mrežama, podelio njen snimak.

Lepa brineta ovog vikenda slavi 23. rođendan, a u međuvremenu je ostvarila mnogo toga. Modne kuće su se otimale za nju, šetala je pistom na Nedelji mode u Milanu, snimila dva studijska albuma...

Mnogi nisu znali da Medison voli i muškarce, i žene, što je otvoreno priznala u više intervjua.

"Ja sam biseksualka, i to svi znaju, to nije ništa novo. A stalno me pitaju kao da se nešto promenilo", našalila se ona.

Pogledajte i spot!