SVI ME PITAJU KAKO ĆEŠ KAD SI TRUDNA? LEPO ĆU! Marija Mikić napravila pometnju na Instagramu - Žene su SUPERHEROJI!

Pevačica koja se plasirala u finale izbora za predstavnika Srbije na Eurosongu poslala moćnu poruku na društvenim mrežama

Izvor: RTS Screenshot

Iako uveliko važi za jednog od favorita na ovogodišnjoj Beoviziji, Marija Mikić je prve polufinalne večeri muzičkog takmičenja obradovala vešću da je u drugom stanju!

Čestitke uveliko stižu sa svih strana, a pevačica se sada oglasila na društvenim mrežama kako bi otkrila kakve je sve komentare dobijala nakon objave da čeka bebu.

Post koji je napravio pometnju na društvenim mrežama prenosimo u celosti:

"Imam potrebu da se obratim svima na ovan način - mnogo je pomešanih emocija. Jako malo nekih ružnih, puno lepih! Hvala vam na tome. Jesam, trudna sam. Najsrećnija na svetu. Nikada nisam imala više snage i volje za nečim. Nikada se nisam ovako jako borila jer se ne borim više samo za sebe, nego i za još jedno biće. Hoću da moja beba sutra bude ponosna kako sam sve ovo iznela. A, nije lako. Pozadina priče je da nisam znala da sam trudna kada smo se prijavili na festival. Bila sam samo devojčica željna ispunjenja svog sna. Imala sam vetar u leđa za to. I, onda, ŠOK! Pozitivan test i najlepše vesti na svetu. Postaću mama! Mnogo smo se borili za to, ali nećemo sada o ružnim stvarima. Kada su se slegle emocije shvatim, kako ću ja sada da se takmičim? Savetovali su me svi da se povučem, da je stresno, naporno, emotivno i fizički. Ali ljudi, ja nisam bolesna, ja sam trudna!", piše Marija i nastavlja:

"Ja uživam u svakom danu. Smejem se. Jeste, duplo je teže, sigurno, jer niko ne vidi šta se dešava iza scene, ali koga to uopšte zanima i ko te pita. Žena može sve. Srećna i voljena žena još više. Na pamet mi nije palo da odustanem, niti ću. Kako me udaraju hormoni, malo me ponekad i uvredi kada me pitaju 'Kako ćeš trudna? Lepo ću trudna. I sutra. I danas. I juče. Svašta su žene prošle trudne", navela je ona, pa se osvrnula na to da je sve uradila zarad marketinga:

"Javi ti se tolika snaga da nisi ni znala da si superheroj. I ako pobedimo, i ako ne pobedimo, ja sam već pobedila i slavim. Slavim život i sve što mi je Bog dao. Još jednu sam stvar htela da vam kažem. Nisam želela da se zna pre Izbora za pesmu Evrovizije. Želela sam da vas osvojim pesmom, glasom i nastupom. Da se nekome svidi, a nekome ne. Da ne bude to u prvom planu. Htela sam da pevamo zajedno i da me niko ne gleda kao trudnicu. Takvu sam i haljinu birala. Čula sam da je sve ovo "marketinski trik". I to me je pogodilo", napisala je Marija, i dodala:

"Htela sam da vam kažem da nije. Izašlo je u novinama dan pre polufinala jer je neko tako želeo. Ja nisam. Onda kada je sve izašlo, kada su mi se pokvarili planovi, kada sam preplakala ceo dan, odlučila sam da idemo do kraja, sa cuclom i nastupom, neka svi onda vide moju sreću. A vama ženama želim da kažem da možemo sve! Uvek i u svakoj situaciji, žena je superheroj! Volim vas i hvala na svemu! Vaša Mara +1".