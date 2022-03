URNEBESAN SNIMAK MARIJE MIKIĆ! O njenom LAPSUSU pričaju svi, a evo šta je poručila pred BEOVIZIJU! (VIDEO)

Marija Mikić i te kako ume da se našali na svoj račun.

Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom/printscreen

Marija Mikić nedavno je gostovala u emisiji "Amidži šou" u kojoj je imala mali lapsus o kojem danima već pričaju svi.

"Kaži beko, beko, beko. Šta daje krava?", rekla je Marija, a Ognjen je odgovorio: "Mleko".

"Nije nego vodu", rekla je ona i prasnula u smeh kada je shvatila da je zapravo trebalo da pita šta krava pije.

"Molim vas isecite ovo", dodala je kroz smeh, a da je Marija neko ko i te kako ume da se našali na svoj račun pokazala je i sada specijalnim pozivom za glasanje za njenu numeru na večerašnjoj Beoviziji.

"Da odemo daleko, jer krava daje mleko! Broj 17 na 5556", napisala je ona.

Podsetimo, na ovogodišnjoj Beoviziji ukupno 35 izvođača predstavilo je svoje numere, a za sada najveću pažnju privukla je pesma "Ljubav me inspiriše" koju izvodi Marija Mikić.

Pozitivni komentari već u prvom satu od objavljivanja preplavili su društvene mreže, a pevačicin glas naišao je na brojne pohvale.

Svoje prve utiske o pesmi sabrala za MONDO.

"Radili smo pesmu da bude malo emotivna, nismo je radili samo za Beoviziju, imali smo je odavno... Odmah sam videla da je to pesma takvog kalibra, za takvo takmičenje i drago mi je na pozitivnim komentarima. Neću biti skromna ovaj put, jer je ovo nešto najbolje što sam do sada uradila u svojoj karijeri - najbolj otpevano, najbolje spakovano, najbolje opisano. Hvala na lepim komentarima i očekujem ih još stvarno. Nikad nisam bila ovako uzbuđena, sva gorim! Moram da se zahvalim na porukama, sastave mi ljudi šalju i to je najveća pobeda i vetar u leđa. Ima ljudi koji zaista poznaju kvalitet i zaista nikad nisam verovala ni u šta kao što verujem u ovu pesmu", rekla je nedavno za naš portal.