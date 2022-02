NIJE NAIVNO, GLAVA JE U PITANJU! Goca o detaljima nesreće u Titelu - otkrila u kakvom je stanju Veljkov TAST!

U domaćoj javnosti nedavno je odjeknula vest da je otac Bogdane Rodić doživeo nesreću kada mu se konj otrgao kontroli i povukao zaprežno vozilo, koje ga je oborilo na zemlju.

Njemu je tom prilikom napukla čeona kost i završio je u bolnici, a izvori su ranije za domaće medije istakli da je prijatelj porodice Ražnatović i Šijan van životne opasnosti.

Goca Božinovska je sada otkrila u kakvom je stanju njen prijatelj i kakvo je stanje u Titelu.

"Nije lako, glava je u pitanju, ali srećom za sada neće biti nikakve operacije. Na posmatranju je i analizama, prate ga već nedelju dana i ostaće koliko god bude potrebno. Nije naivna povreda, ali srećom sve će to dobro biti. Normalno je da su se i ćerke uplašile, sve tri su odmah odletele kod majke Danijele i babe Jevrosime u Titel. Nije lako, pet žena samih u kući, jer se i Veljko vratio kod Cece u grad. Rekla sam Mirku odmah, ja ću da čivam unuka, a on neka ide da im bude pri ruci ako nešto zatreba, ipak nije isto kada imaš i mušku ruku u kući. Sad su se i oni malo smirili, jer su uspeli i sa prijateljem da se čuju telefonom", objasnila je Goca za "Svet" i dodala:

"Ja nisam išla, šta ću još i ja tamo da im samo pravim gužvu. Ja brinem o mom unuku. Naravno ići ću da posetim prijatelja kada se vrati kući i kada bude u stanju da prima posete i da razgovara sa ljudima. Sigurno mu sada nije ni do čega, i on jedva čeka da dođe kući. Na svu tu muku koja ga je snašla, on je čovek radoholik, navikao od jutra do mraka da radi, to ležanje će ga sada ubiti", rekla je pevačica.

Društvene mreže nedavno je raznežio snimak u kojem Bogdan uživa sa unukom Zoranom Šijanom. Bojana je za Božić na svom Instagramu podelila nekoliko video snimaka kako njen otac sedi u fijakeru dok u naručju drži malog Šijana, a pored njih je i Mirko.