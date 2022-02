LEŽALA SAM I VIKALA, NIKO ME NIJE ČUO! Slađa o detaljima oporavka nakon teške operacije - "Đani je hteo sve da SAKRIJE"

Supruga folkera Radiše Trajkovića Đanija, Slađana Trajković, pojavila se pred kamerama samo dvadeset dana nakon operacije tumora i oduševila sve izgledom i pozitivnom energijom.

Izvor: Instagram/sladja_carpediem

Slađani su operacijom odstranili bubreg i deo rebara, a u emisiji je govorila o opakoj bolesti koja ju je zadesila i opisala šta se dogodilo kada je izašla iz bolnice. Jedna Đanijeva reakcija je urnebesna.

"Moram jednu anegdotu da ispričam apropo cele ove priče. Izašla sam iz bolnice, nisam bila odmah toliko spretna da sama legnem, nezgodno je. Đani me je odveo do sobe, a ja zaboravila da ponesem telefon. I ja, šta ću, ležala sam možda pola sata-sat, da ustanem, nema šanse! Hoću, ali ne mogu!", rekla je Slađa i nastavila:

"Krenem da vičem njega, imala sam osećaj da sam baš glasna, međutim, niko me nije čuo. Ja onako besno ustajem, jedva se spuštam dole, ulazim u dnevni boravak, a on priča sa ženom koja radi kod nas kao pomoćnica, ja besno krenem da vičem, on sav zbunjen, baš sam bila ljuta! A on kaže pomoćnici: 'Stano, idi odmah da kupiš bebi alarm'".

Slađa je ispričala i da je njenu bolest i operaciju Đani teško podneo, iako je to hteo da sakrije

"Hteo je da sakrije sve to, ali stvarno je teško podneo. Između nas je velika ljubav, to je i uticalo na moj oporavak. Velika ljubav od strane cele porodice i prijatelja" rekla je ona u "Magazinu In".

"Nema ko me nije pozvao da me pita kako sam, stvarno sam zahvalna svima. Imam veliki krug prijatelja koji me vole, imam taj vetar u leđa, pored Đanija čovek ne može da bude tužan", zaključila je.

Slađa je otkrila i kroz šta je prolazila njena i Đanijeva ćerka Sofija u školi tokom tog perioda.