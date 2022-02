SLOBA MI JE SLAO PORUKE JOŠ DOK JE BIO SA KIJOM: Šok tvrdnje Grandove pjevačice - "Vidim da mu ova žena liči na mene"

Učesnica "Zvezda Granda", Lejla Zahirović otkrila je da joj je pjevač Sloba Radanović, koji se nedavno oženio Jelenom Đuričanin, slao poruke i još dok je bio u braku sa Kijom Kockar.

Izvor: pink tv / screenshot

Lejla kaže da se sa Slobom dopisivala, ali da joj "nije bilo to to".

"Sloba i ja smo se dopisivali u onim momentima dok je on bio u vezi sa Kijom Kockar. Dopisivali smo se, sve je to bilo super, ali iskreno nije mi to bilo to. Ništa se nije dogodilo osim tog dopisivanja. Vidim da se ovih dana oženio, propratila sam to. Želim mu svu sreću i kažem možda njegova supruga liči na mene, malo me podsjetila, ali šta više da pričam", rekla je ona.

Sloba Radanović se prošle nedjelje oženio izabranicom Jelenom Đuričanin. I Slobi je, kao i Jeleni, ovo drugi brak.

Pogledajte snimak:

Pogledajte 00:23 Venčali se Sloba i Jelena Izvor: Kurir Izvor: Kurir

On je bio oženjen Kijom Kockar, od koje se razveo 2018. godine.