PITALI GA DA UPOREDI BRAK SA KIJOM I JELENOM: Sloba ponovo rekao "da", a ovako komentariše sebe u novoj LJUBAVI!

Sloba Radanović uživa sa svojom suprugom Jelenom Đuričanin.

Sloba Radanović pre nekoliko dana se na večnu ljubav zakleo svojoj dugogodišnjoj partnerki i verenici Jeleni Đuričanin u manastiru Svete Trojice u Dubnici, a domaći mediji ne prestaju da pišu o mladi koja je još jednom izgledom oduševila sve.

Kako je pevač već bio oženjen i to pevačicom i rijaliti pobednicom Kristinom Kijom Kockar, pitali su ga kako se oseća sada i da li je osećaj isti ili drugačiji, budući da je ovo drugi put da staje na ludi kamen i ponovo, posle dužeg vremena nosi burmu na ruci.

"Ne bih ja to upoređivao, sada sam zreliji, izgrađeniji na svakom polju, stariji, nije isto i ne bih upoređivao", rekao je Sloba koji uživa u ljubavi i životu sa lepom Jelenom.

"Nikad se nisam obazirao na komentare, bili smo u vezi zbog nas, a ne drugih ljudi, bilo nam je lepo i sad nam je lepo. Sada je to dobilo svoju krunu i ozbiljnost, vreme je za to. Hteo sam da to bude u mirnoj atmosferi, za neke drage ljude, iako je mnogo ljudi to saznalo", rekao je i dodao:

"Moji najbliži nisu znali dva dana pred venčanje, ali bilo je savršeno. Taj manastir ima veliku duhovnu vrednost. Imao sam pozitivnu tremu".

Na samom kraju razgovora Sloba je priznao i da, kako se već i moglo primetiti, njih dvoje uvek i svuda idu zajedno.

"Mi stalno idemo negde, gde nas srce zove, ne gledamo da li je lepo vreme ili nije", istakao je pevač.

Poledajte snimke sa venčanja: