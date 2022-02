POROĐAJ OD 7.000 €! Maja Berović papreno platila luks kliniku - "Frizer, manikir i soba za meditaciju"

Pevačica Maja Berović rodila je svoje prvo dete, sina kome su ponosni roditelji dali ime Lav.

Izvor: Instagram/mayaberovicofficial

Maja Berović se porodila u bolnici u Austriji, u gradu Gracu, a kako je ranije izvor otkrio za domaće medije pevačica je boravila u bolnici koja ima sav mogući komfor.

Kako se pisalo njen porođaj je koštao 7.000 evra, a u klinici postoji mogućnost dolaska frizera, manikira i pedikira u bolničku sobu, kao i poseban prostor za meditaciju koju može da koristi.

"Ona živi na relaciji Beograd-Grac, ali je trudnoću vodila u Austriji. Porođaj u ovoj klinici košta 7.000 evra, a u cenu ulaze i troškovi frizera, manikir i soba za meditaciju sa vođenim treningom pre i posle porođaja. Izgled klinike je zapanjujući, poput onih iz filmova, pa je sasvim sigurno da će Maja uživati u prvim danima sa sinom", reko je ranije izvor.

Maja je nedavno otkrila zbog čega je baš sada poželela da se ostvari kao majka.

"Gradila sam karijeru, da sam se posvetila majčinstvu ne bih mogla napraviti to što sam napravila. Generalno ja sam ostvarila to što sam htela u životu. Pre par dana smo objavili i snimak koncerta u Areni. Sada se probudila ta želja da imam to nešto što je deo mene, to ne treba forsirati, već sačekati pravi momenat", rekla je Maja nedavno.

Ovo je trenutak u kom je otkrila kog pola je njeno dete: