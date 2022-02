ULOŽIO 150.000 EVRA U ĆERKU I NE DA DA JOJ FALI DLAKA S GLAVE! Mile Kitić se posvađao s Elenom, hteo ovo da joj ZABRANI

Mile Kitić vodi računa o karijeri svoje naslednice.

Izvor: screenshoot/instagram

Ćerka estradnog para Mileta Kitića i Marte Savić, Elena Kitić, šest godina je na muzičkoj sceni, a njen otac navodno se ne slaže s tim da i dalje nastupa zbog preterane brige o svojoj naslednici, zbog čega je nedavno među njima došlo do sukoba, prenose mediji.

Mile i Elena su se navodno posvađali nakon što je folker saznao da njegova jedinica planira višemesečnu američku turneju bez njegovog znanja.

"Elena je centar Miletovog sveta otkako se rodila, oduvek je ispunjavao sve njene želje i trudio se da živi kao princeza. Nije se mešao u njen način života do trenutka kada je započela muzičku karijeru. Radovalo ga je što je uspešna, ali se trudio da je zaštiti od estradnih voda. U prvi mah je govorio da će dozvoliti da nastupa kada još malo odraste, ali se njegov stav nije promenio ni posle šest godina što je i dovelo do ove poslednje, burne svađe", tvrdi izvor.

"Elena se već duže vreme oseća dovoljno odraslom i zrelom da sama donosi odluke, pa je predlog svojih saradnika da krene na turneju sa Vojažom i drugim mladim reperima prihvatila bez prethodne konsultacije s ocem. Ako se uzme u obzir da su za Mileta bili stresni njeni retki nastupi u trajanju od sat vremena, jasno je zbog čega je poludeo kada je saznao da njegova mezimica planira višemesečnu turneju na drugom kontinentu", rekao je izvor.

"Mile i privatno, ali i u javnosti odražava sliku kul oca koji je s ćerkom prvenstveno prijatelj. Ipak, istina je malo drugačija, jer je se on pribojava da bi neko mogao da je povredi ili uznemiri na nastupima i turnejama. Iako je Elenu pustio da izabere saradnike i pevače s kojima će snimati, uvek se pobrine da svima da do znanja da njegovoj ćerki ne sme da fali dlaka s glave. Mile je imao svoje ljude koji su kontrolisali situaciju u nekoliko klubova u kojima se Elena pojavila kao gostujući pevač, a da to nije ni znala", navodi izvor koji veruje da će to biti slučaj i na američkoj turneji.

Vidi opis ULOŽIO 150.000 EVRA U ĆERKU I NE DA DA JOJ FALI DLAKA S GLAVE! Mile Kitić se posvađao s Elenom, hteo ovo da joj ZABRANI Elena Kitić Elena Kitić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/elenakitic/printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/elenakitic Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: screenshoot/instagram Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/elenakitic Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/elenakitic Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/elenakitic Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/elenakitic Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/elenakitic Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/elenakitic Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/elenakitic Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/elenakitic Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/elenakitic Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Kao što to uvek bude, Mile će učiniti sve da usreći Elenu i na kraju je pustiti na turneju kako bi izgladili odnos, ali nema sumnje da će pratiti svaki njen korak i iskoristiti sva svoja poznanstva da bi je zaštitio. Elena je rođena za scenu i vreme je da je pusti van staklenog zvona da ne bi trajno narušio njihov odnos", zaključio je izvor.

Pogledajte kako izgleda jedan od Eleninih nastupa: