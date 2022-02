"I JA IMAM PRAVO NA IMOVINU": Cuca je tvrdila da je bila Šabanova ljubavnica, a posle njegove smrti je razvezala jezik

Pjevačica se danas ne pojavljuje u medijima, a posle Šabanove smrti govorila je svašta.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/screenshot/cuca_official

Pjevačica Ivana Negovanović Cuca godinama unazad povezivana je sa pokojnim Šabanom Šaulićem. Iako on ovu vezu nikad nije priznavao javno, ona je rado govorila o tome a nekoliko puta su ih i paparaci snimili zajedno.

Posle Šabanove smrti Cuca se povukla iz javnosti, udala se i ima dijete, iako je posle njegove srmti govorila da nikad neće biti sa drugim muškarcima.

"Ostvarena sam u stvarima u kojima bi svaka normalna žena trebalo da se ostvari. Sa Šabanom sam provela pola svog života. Nikad više neću biti ni sa jednim muškarcem jer ja željna seksa nisam, a ostvarena jesam", govorila je ranije Cuca za Svet.

Cuca je otkrila i kako je izgledao njihov susret.

"Imala sam 14 godina kada sam ga srela u kafani u kojoj sam pjevala. Svi su mi govorili: 'Šaban te gleda, Šaban te gleda…' Mene je toliko bilo sramota! Razmišljala sam šta on ima da me gleda… Tako je sve počelo. Posle me je vratio iz Bosne u Beograd i tu sam i ostala. Od tada se nikada nismo razdvajali", govorila je Cuca, a onda se osvrnula i na detalje njihove navodne veze i kako su to sve krili:

"Mijenjala bih svoj život za njegov. On je bio moj život, moje sve… On nikada nije davao nikakve izjave protiv mene, sve smo radili u dogovoru. Nikada javno nisam htjela da priznam da živimo zajedno zbog njegove djece. On je svoju djecu mnogo volio. Ilda je božanstveno dijete. Ona je bila nešto posebno u Šabanovom životu. Njoj je sve praštao, kao i meni. On je nju zvao Lindina. O njegovom prvom sinu Robertu stalno smo pričali, ali tajno, kada nema nikog, pa čak ni čovjeka koji je u kući čistio i radio. Ja nisam imala povjerenje ni u koga, dok je Šaban vjerovao svima. I bila sam uvijek u pravu za sve. Osjećaj govori više od hiljadu riječi. Intuicija je mama. Šaban je patio za Robertom, govorio je kako je napravio veliku grešku i kako sebi neće oprostiti što ne može da se izbori sa Gordanom. U jednom momentu sam ga pitala da li je napravio nešto strašno zbog čega ga Gordana drži u šaci jer nisam mogla da shvatim da govori tako ružne stvari o svojoj ženi, a ne smije da je ostavi. Vjerujem da njoj nije bilo lako sa njim dok je bio mlad, ipak je on Šaban Šaulić, vjerovatno se napatila, ali znate kako se kaže kakva vam je žena, takav vam je život. Ne mrzim je stvarno, samo ono što je radila nije joj trebalo. Svi mi imamo djecu, i ona i ja. Trebalo bi da se plašimo Boga."

Šaban i Goca Šaulić

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ona je tom prilikom otkrila i da ima pravo na pjevačevu imovinu posle njegove smrti jer je, kako je tvrdila, sa njim živjela u vanbračnoj zajednici.

"Mi smo bili u vanbračnoj zajednici. Mi smo 15 godina bili zajedno i ja imam pravo na imovinu! Da sam bezobrazna, mogla bih da tražim svoj dio. Po novom zakonu, imaš pravo posle pet godina na imovinu. Da sam bezobrazna mogla bih, znam da mogu, a znam i koji ljudi stoje iza mene. Ali neću da se čerupam… On je mene volio jer je znao da nisam sa njim iz koristi. Meni ne treba ništa, otkako njega nema nemam ništa i ne treba mi ništa. Pandorina kutija polako se otvara, a to je najslađe. Pričam samo ono što znam i ne može niko da mi zabrani. Goca svakako treba Robertu da da dio imovine, on pravo na imovinu ima kao i svako njegovo dijete, a to što je dala desetak hiljada maraka prije sto godina da se sve zataška to se ne važi", govorila je Ivana tada, a pogledajte kako Cuca izgleda danas:

Podsetimo, pevač narodne muzike Šaban Šaulić poginuo je u februaru 2019. godine, u stravičnoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo tako što je pijani vozač udario od pozadi auto u kome je bio Šaulić. Nakon završenog nastupa u Bilefeldu, gradu na sjeverpoistoku Njemačke, Šaban je sa muzičarima otišao u hotel kako bi pokupio stvari, a nakon toga se zaputio u aerodrom u Diselodorf, gdje je imao let za Beograd.

Nedaleko od grada gdje je nastupao ispred njih se dogodio saobraćajni udes te je ta dionica puta bila zatvorena, a oni su bili prisiljeni da se zaustave ispred samog mjesta nezgode.

U tom trenutku vozač koji je bio u alkoholisanom stanju i bez vozačke dozvole je udario u vozilo u kojem se nalazio Šaban sa muzičarima Mirsadom Kerićem i Bobanom Stojadinovićem.

Od siline udarca, prema tada nezvaničnim informacijama, Šaban je doživio teške telesne povrede, dok je Mirsad bio teško povrijeđen, a ljekari su se borili za njegov život. Nažalost, od zadobijenih povreda, Mirsad je preminuo u bolnici. Boban Stojadinović koji je sjedeo na zadnjem sjedištu tom prilikom je zadobio lakše tjelesne povrede.

Na komemoraciji pokojnom Šabanu prolilo se more suza, nema osobe koja nije zaplakala:

Ovako danas, tri godine posle nesreće o Šabanu govori njegova ćerka Ilda i kolega Saša Matić: