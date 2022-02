ŠUTNULA DEČKA IZ PUBLIKE, HTJELA DA GA POLOMI! Skandal na nastupu Todorovićke - Spustio je telefon ispod moje suknje

Milica Todorović se prisjetila neprijatnih situacija na nastupima.

Milica Todorović važi za jednu od najtraženijih i najsimpatičnijih pevačica s domaće scene, a iako je poznata po tome da je uvjek vedrog duha i spremna za zezanje, onome ko joj se zameri ne bude baš lako.

Pjevačica je ispričala neke neprijatnosti koje je doživjela na nastupima i priznala da ponekad umije da se ponaša kao pravo muško.

"Nekada prekinem nastup, nekad ga gađam tim istim predmetom. Možda, dva-tri puta mi se desilo. Mislim da me je jedan dečko gađao paklom cigara, onda ledom su me gađali i jednom me pogodila falaša viskija u koljeno", ispričala je Milica, pa se osvrnula na situaciju kada se obračunala s momkom koji je imao bezobrazne namjere.

"Jedan dečko je spustio telefon ispod moje suknje. Prvo sam ga šutnula u ruku, a zatim sam mu rekla: 'Pomjeri se da te ne polomim sada!'. Imam tu dječačku prirodu, volim da se potučem. Na kraju sam mu bacila telefon u publiku. Kad radiš u klubu, kafani, tu ima alkohola. Bogu hvala, nisam imala nekih ozbiljnijih situacija", zaključila je pevačica.

