TAMO MI VIŠE NIJE MESTO! Kaća Živković posle skandala sa Sanjom Marinković - Namerno je htela da ispadnem GLUPA I LAKA!

Katarina Živković smatra da je vreme da žene stanu na stranu žena.

Poslednjih dana je glavna tema svih medija bila žestoka svađa između Katarine Živković i Sanje Marinković, koja je izbila nakon pevačicinog gostovanja u emisiji Magazin In. Katarina se javno požalila na Instagramu da je njen odgovor u emisiji isečen, te uputila niz uvreda na voditeljkin račun u pokušaju da istera pravdu, u čemu ju je podržao veliki broj koleginica, a nakon toga je objavljena vest i da je navodno zabranjena na TV Pink.

"Meni je žao što sam na taj način dospela u žižu javnosti, jer mi to nije bila namera. To njeno postavljeno pitanje, trik novinarsko pitanje, gde je ona isekla moj odgovor da bi mene predstavila glupom ili devojkom lakog morala, kao i moje koleginice, mene je uvredilo. Ona je to namenski uradila uz obrazloženje da nije mogla da spakuje moj odgovor od 10 sekundi u emisiju od 70 minuta. Onda je trebalo da iseče i svoje pitanje, ako je već tako", smatra Katarina, koja i dalje stoji pri svojoj odluci.

"Pa, vreme je! Vreme je da stvari nazovemo pravim imenom, a završiti emisiju rečenicom: 'Hvala vam što ste se trudile da ne budete gluplje nego što zaista jeste' je van svake pameti", rekla je pevačica, koja ističe da su joj se javile brojne žene i uputile joj podršku.

"Naravno da sam i očekivala i zaslužila podršku bukvalno svih žena. Žene nisu glupe, kao što kažu stereotipi, i ne treba da fakturišu svoju glupost kako bi izvukle od muškarca novac ili neku drugu materijalnu ili emotivnu kosrist. Žene treba da se bodre, da im se daje vetar u leđa, da budu bolje i jače, a ne da se ponižavaju. Gde god da gostujem uvek se voditelji odnose prema nama sa uvažavanjem, ali što se pomenute emisije tiče, meni više tamo nije mesto", poručila je Kaća za Grand News.

Katarina u pomenutoj emisiji, kako stoje stvari - poslednji put:

Pogledajte snimak Sanje Marinković koji je izazvao bes žena: