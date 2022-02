LJUDIMA JE PREKO GLAVE NJENOG VREĐANJA ŽENA: Kaća se ne smiruje posle SKANDALA, ponovo udarila na Sanju Marinković!

Katarina Živković se ne kaje zbog svog poteza i kaže da bi ponovo uradila isto.

Između Katarine Živković i Sanje Marinković izbio je pravi skandal, jer je u emisiji Magazin In isečen pevačicin odgovor na temu devojaka lakog morala, zbog čega se Kaća javno pobunila, a ubrzo potom objavila i da je dobila zabranu emitovanja na televiziji Pink.

Katarina je tražila od Sanje da joj se javno izvini, međutim voditeljka to nije učinila. I posle svega, pevačica ističe da se ne kaje zbog svog postupka u kojem su je podržale brojne koleginice i javne ličnosti.

"Da mogu da vratim vreme, ponovo bih isto uradila. Na estradi sam više od jedne decenije i svojim poštenim, vrednim radom sam na mestu gde jesam. Najmanje što se u emisiji očekuje od voditelja je poštovanje. Niko ne voli da bude javno vređan i omalovažavan. Imam ogromnu podršku ne samo svojih kolega i koleginica, već i većine ljudi kojima je više preko glave njenog vređanja gostiju, uglavnom žena, i prevaziđenog koncepta emisije koji je vrlo često uvredljiv", izjavila je Katarina Živković za Blic.

Sanja je ranije odgovorila Kaći na optužbe i objasnila o čemu se radi, ali dala i obrazloženje da nema zbog čega da se izvinjava pevačici, jer nije bilo druge namere osim tehničkih momenata, odnosno dužine sirovog materijala koji je nemoguće uklopiti u dužinu trajanja emisije bez izbacivanja pojedinih delova.

"Veliko hvala koleginicama, koje su me javno podržale i koje su uz mene, samim tim su pokazale da drže i do sebe. Uvek me je najviše bolela nepravda, i nikada neću dati na sebe, niti dozvoliti da neko blati i omalovažava nešto što se godinama gradi teškim, napornim i poštenim radom", zahvalila se Kaća svima koji su stali na njenu stranu.