"JURE MINUT SLAVE PREKO POKOJNE MARINE": Čuveni harmonikaš otkrio najveće tajne estrade! Ovako su se provodili privatno

Endži Mavrić otkrio je mnoge nepoznate detalje o pevačima naše estrade.

Poznati harmonikaš Endži Mavrić godinama gradi karijeru, a do sada je sklopio brojna prijateljstva sa estradnjacima, a sada je otkrio i detalje nekih prijateljstva, a posebno mu je važno druženje sa pokojnom Marinom Tucaković i njenim suprugom Aleksandrom Radulovićem Futom.

Muzičar je bez dlake na jeziku ispričao da se svaki put naježi kad vidi da pojedini estradnjaci lažu da su bili bliski s Marinom samo da bi ukrali minut slave i da bi dobili na važnosti. Enži je prokomentarisao i koliko je jako njegovo prijateljstvo sa Acom Pejovićem, Acom Lukasom, a prisetio se kako se provodio u kafani sa pokojnim Džejom Ramadanovskim, s kojim je u provodu ostajao do jutra.

"Pre svega bih da podvučem da je estrada jedna plemenska zajednica! Sa Futom i Marinom sam privatno bio vrlo blizak. Kod njih u kući smo se družili, stvarali i uživali. Skakao sam kad me je Futa prvi put pozvao i rekao da dođem kod njega da probamo da radimo. Mnogo sam voleo Marinu i u toj kući sam proveo deset godina. Kad je Marina umrla, bilo mi je krivo što su svi koji su je poznavali jurili minut slave da pričaju koliko je vole. To mi je bilo užasno, dno dna. Trkali su se u tome ko je više i bolje poznavao. Ja sam znao i njihove kućne pomoćnice, pa nisam jurio po TV da pričam o tome. Marina je bila gospođa, žena-domaćica i volela je da sprema svašta kad se okupimo. Uvek je tu bila rakijica da se nazdravi. Kad se desila tragedija, to sam teško podneo. Taj period života mi je bio jedan od najlepših", kaže Endži.

Mavrić tvrdi da, pored Fute i Marine, ima još mnogo prijatelja na estradi uprkos tome što vlada velika sujeta među kolegama.

"Aco Pejović je stariji od mene godinu dana, a kad smo se upoznavali, pogađali smo ko je koje godište i rekao sam mu da sam ja stariji. On kaže: "Ko je stariji, ubuduće kupuje onom drugom cigare. Mislio sam da je mlađi, kad on '70. godište. Tako ga uvek pitam da li treba da mu kupim cigare, pa se svi smejemo. On kaže da sa mnom voli da popije, super se slažemo i to prijateljstvo traje. Lukas je, s druge strane, specifičan. On je svoj i njega takvog treba prihvatiti. Drago mi je što želi da ode na Evroviziju. Može da postigne uspeh i da se visoko kotira, ali danas se u sve meša politika, tako da je sve moguće", kaže muzičar.

Endži Mavrić

Harmnonikaš tvrdi da je najbolje provode imao sa pokojnim Džejem Ramadanovskim, dok ga je Toma Zdravković često kritikovao.

"U jednu kafanu u Mirijevu smo voleli da izlazimo ranije, a u ekipi su bili Džej, Lukas, Futa, Samardžić i druge kolege. Pilo se do ujutru, znali smo da se zapijemo, da zaginemo, ma okupi se pola estrade! Sad je svuda klupska varijanta, kafana je nešto drugo. Sinan Sakić je bio kapiten što se tiče alkohola, pio je najviše i tu niko nije mogao da ga nadmaši", rekao je pa dodao kako iskustvo je imao sa Tomom Zdravkovićem:

"Karijeru sam počeo u jednoj kafani kod Vukovog spomenika. To je bila 1987. godina i tada kreće moj uspon. Tu je stalno dolazio Toma Zdravković, a kad popije, umeo je da bude prilično agresivan. Znao je da bude nezgodan, ali ne prema nama. Svirao sam s njim i mnogo mi je drago što znam takvog čoveka. Kritikovao nas je kad pogrešimo i to smo svi pamtili, ali je to ujedno i dobra škola. Bilo je to lepo vreme", kaže Mavrić.