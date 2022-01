KOLEGA IH SVE RASKRINKAO: Jelena i Ceca važe za najveće džekove na estradi, a nećete verovati ko su najveće stipse

Estradnjaci su puni para a neki kusur uzimaju do dinara, dok neki čašćavaju sve redom.

Pevači naše estrade puni su para, ali neki od njih su velike stipse i kusur uzimaju do poslednjeg dinara. Baš to se priča za Lepu Brenu, za koju kažu da "ima zmiju u džepu". Kažu da je jednom porodicu povela na odmor na Maldive ali da je svako od njih platio svoj deo. Govore i to da ona navodno večeru plati petsto evra, a ostavi samo pola evra bakšiša.