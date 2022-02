ŠVEDSKI STO, TORTA SA JAGODAMA, ŠAMPANJAC: Sloba se danas ženi Jelenom, a ovako je bilo na venčanju sa Kijom! (FOTO)

Pevač Sloba Radanović venčava se danas sa svojom verenicom Jelenom, a njegov prethodni brak izazvao je pravu buru u javnosti.

Pevač Sloba Radanović i njegova izabranica Jelena Đuričanin danas će se venčati u manastiru na Zlataru. Ovom činu prisustvovaće samo najbliži, a par nije želeo da se od toga pravi pompa nego će veliko veselje napraviti kada im situacija sa korona virusom dozvoli.

Oni su izabrali da sudbonosno "da" izgovore baš danas, na Dan zaljubljenih, odnosno Svetog Trifuna, a pevač će večeras zapevati pred svojom publikom na nastupu koji je ranije zagovorio.

Međutim, o Slobinoj prošlosti mnogo se pričalo, a u jednom trenutku njegov život i teške situacije kroz koje prolazi bile su potpuno pred očima javnosti jer su se dešavale pred kamerama rijalitija "Zadruga".

Tada mu je zbog preljube sa Lunom Đogani pukao brak sa Kristinom Kijom Kockar, a onda su tek krenule da isplivavaju stvari. Nakon izlaska iz rijalitija, potpisao je papire za razvod, želeo je što pre da izađe iz svega kroz šta je prošao, pronašao je devojku koju je dugo skrivao od javnosti i sa kojom se danas venčava.

Njegovo venčanje sa Kristinom Kockar privlačilo je veliku pažnju javnosti, a kako je ona jednom prilikom otkrila, sve je organizovala iz Abu Dabija.

"Ja sam sve to organizovala iz Abu Dabija. Fenomenalno bilo! Imali smo na drvetu kanap i kupila sam sto onih štipaljki, pa srce ono belo od drveta. I moj brat je doneo iz Holandije onaj aparat što slika odmah i onda smo kačili slike na to. Stvarno je bila kul svadba. Hrana je bila švedski sto, čorba nije bila, uglavnom je bilo hrane više nego što je trebalo i ja nisam dozvolila da se donese torta. Ja sam naručila tortu za 150 ljudi, ljudi su išli po pet puta da jedu tortu", govorila je Kija i dodala:

"Htela sam sve da bude skladno, estetski, lepo da izgleda. Ja sam ubacila pesme na spisak koje su iz naše mladosti, pesme našeg društva, pesme koje Slobodan i ja slušamo."

Kada su Kristina Kija Kockar i Sloba Radanović jedno drugome izgovorili sudbonosni "da", to je bila prilika za koju je pobednica "Zadruge" nosila bajkovitu kreaciju dugu do same zemlje, sa tri cvetna ukrasa u kosi. Mladenci su izgledali srećno i zaljubljeno.

Par je imao tortu okićenu jagodama, u kojima su kasnije uživali uz čašicu šampanjca.

Svadba 26. septembra 2016, a nisu dočekali ni da proslave prvu godišnjicu jer ju je Sloba 13. septembra 2017. prevario sa Lunom Đogani. Razveli su se 7. avgusta 2018.

Pogledajte kako je bilo nanjihovom venčanju:

