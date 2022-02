PRED VENČANJE SE S VERENICOM PRESELIO U NOVI DOM! Sloba Radanović kupio luksuznu nekretninu, komšije otkrile SVE O NJIMA

Pevač i njegova verenica Jelena uskoro će stati na "ludi kamen".

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Nakon što se u medijima pojavila vest da će se Sloba Radanović uskoro venčati sa verenicom Jelenom Đuričain te da će sudbonosno "da" izgovoriti na Dan zaljubljenih, 14. februara, piše se i da su budući mladenci promenili adresu stanovanja.

Njih dvoje su dugo živeli na Novom Beogradu, a sada su navodno prešli u grad u luskuzniji dom, nakon što su mesecima razgledali nekretnine po Beogradu. Nekretnina za koju su se zajedno odlučili navodno ima sve što im je potrebno za život iz snova.

"Nekoliko puta smo videli Slobu. On živi u ovoj novoj zgradi. To je ceo kompleks, njegov stan je na drugom ili trećem spratu. I njegovu verenicu viđamo. Oboje su ljubazni. Zasad nisu pravili žurke. Lepo se ponašaju. Žive mirno. Ta devojka je uglavnom s decom. Pevača sam viđao i u lokalnoj pekari i prodavnici. Deca ga vole, hoće da se slikaju s njim, a on svima izlazi u susret. Dobar je komšija, nemam lošu reč da kažem", ispričao je jedan sugrađanin koji živi u istoj zgradi gde i Sloba.

Prema ranijim pisanjima medija, pevač i njegova lepša polovina pripremaju intimno venčanje koje će biti upriličeno u jednom manastiru, a kojem će prisustvovati najuži članovi porodica Radanović i Đuričanin, kao i Jelenini sinovi koje ima iz prvog braka.

Nakon crkvenog, biće održana i ceremonija građanskog venčanja u jednom restoranu u Beogradu. Budući mladenci uveliko pripremaju venčanje, a detalje kriju i od najbližih članova porodice, jer žele da ceo događaj bude iznenađenje za sve.