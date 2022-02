ĆERKA ŽELJKA MITROVIĆA SE UDAJE ZA MILIJARDERA: Ilija ne zna šta će s parama - avioni, skupa kola i sat od 700.000 eura

Kristina bi navodno uskoro trebalo da se uda za vjerenika kojeg je upoznala na studijama u Velikoj Britaniji.

Ćerka Željka Mitrovića, Kristina Mitrović navodno će uskoro reći sudbonosno "da" svom izabraniku Iliji, prenose mediji.

Kristina Mitrović i njen vjerenik Ukrajinac Ilija putuju po cijelom svijetu, a svoje ljubavno gnijezdo smjestili su u Londonu. Ona svakodnevno pokazuje na Instagramu kako uživa u luksuzu, a svako jutro kada se probudi čekaju je raskošni cvjetni aranžmani, pokloni... Simke skupocjenih automobila kojima se mladi par vozi, kao magnet na sebe privlače znatiželjne poglede.



On je nasljednik porodične kompanije koja se bavi proizvodnjom uranijuma.

Kristinin budući suprug ima privatan biznis koji vodi u Londonu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a ima i svoj privatni avion, obezbjeđenje, vozače i veliki broj skupocjenih automobila. On i Kristina su se upoznali tokom školovanja u Velikoj Britaniji.

Ukrajinac Ilija, odnosno nasljednik 'kralja uranijuma' kako su ga mediji prozvali, nedavno se pohvalio da ima sat vrijedan pravo bogatstvo. Radi se o satu poznate marke 'Richard Mille' kojem cena doseže nevjerovatnih 700 hiljada eura.

Toliko je skup da ga jako rijetko možemo vidjeti na nečijoj ruci, osim na najbogatijim muškarcima svijeta. Inače, 'Richard Mille' proizvodi satove čija cena ide i do nekoliko miliona eura. Uz fotografiju na kojoj nosi sat on je napisao: 'Nijedan bogati čovjek nije ružan. Zapamti to'.



Osim što voli skupocjene satove i markiranu odjeću, prema fotografijama, mediji zaključuju kako cigare marke Tompus ne ispušta iz ruku. Za takvu jednu cigaru zna da izdvoji i do hiljadu eura. Često se zna pohvaliti kako jede u ekskluzivnim restoranima gdje se za ulazak plaća i godišnja članarina i do nekoliko stotina britanskih funti.

Kada je riječ o nadolazećem braku i mirnoj luci ovog para, nije poznato kada i gdje će se vjenčati Kristina i uspešni biznismen Ilija, ali kako tamošnji mediji navode, nema sumnje da će to biti gala svadba na svjetskom nivou.