PROBADALO GA U GRUDIMA, SKOČIO MU PRITISAK: Miroslavu Iliću pozlilo posle suđenja, uz njega bila supruga

Pevaču nije bilo dobro kada je došao na suđenje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pevač Miroslav Ilić nedavno se ponovo našao pred sudom zbog dokaza o očinstvu, a kako mediji navode, njemu se tom prilikom zdravstveno stanje pogoršalo.

Na poslednjem ročištu u kom Devin Antonović pokušava da ustanovi da li mu je Miroslav biološki otac, zbog čega je podneo tužbu, popularnom pevaču je navodno pozlilo ali je odbio medicinsku pomoć.

"Kada je stigao, pritisak mu je naglo skočio. Bilo mu je baš loše. Žalio se i na probadanje u grudima. Njegova žena htela je da zove hitnu, ali je on to odbio. Uzeo je terapiju i rekao da ne može da veruje da se u ovim godinama vuče po sudu, naglasivši da je Antonovićeva mogla sve to da reši mirnim putem, sa njim, ali pošto je navodno ona to odbila, on zato i beži od suda. S obzirom da je suđenje bilo zatvoreno za javnost detalji se ne znaju", piše Scandal.

Podsetimo, Miroslav se od ovih optužbi ne pojavljuje previše u javnosti, a sve vreme negira da je on Devinov otac. S druge strane, Mirjana Antonović tvrdi da je pevač biološki otac njenog deteta i trudi se da to dokaže. Devin i Mirjana se na poslednjem ročištu nisu pojavili.

Ovo su Mirjana i Devin sa kojima se Miroslav bori za pravdu na sudu: